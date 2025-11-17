Với em, hạnh phúc đến từ những điều bình lặng và chân thành

Em tìm kiếm một người bạn đời có định hướng rõ ràng trong sự nghiệp và quan trọng nhất là sự đồng điệu về tâm hồn.

Tôi 39 tuổi, sống và làm việc tại Đồng Nai, độc thân, chưa lập gia đình, theo đạo Công giáo. Tôi làm việc trong lĩnh vực tài chính - kế toán, một công việc đòi hỏi sự kỷ luật và trách nhiệm cao. Tôi tin rằng sự kỷ luật đó chính là nền tảng vững chắc để tôi xây dựng một cuộc sống ổn định và một mối quan hệ trưởng thành. Sau giờ làm, tôi tìm kiếm sự cân bằng qua việc tập yoga và thỉnh thoảng tự nấu những món ăn mình yêu thích. Tôi không thích nơi quá ồn ào, náo nhiệt mà tìm kiếm cảm giác bình yên.

Tôi mong muốn được nũng nịu, thư giãn như một đứa trẻ không bao giờ lớn bên cạnh người thật lòng yêu thương, quan tâm, chăm sóc. Tôi tin rằng hạnh phúc đôi khi đến từ những điều bình lặng và chân thành nhất. Cuộc sống của tôi đã ổn định, nhưng sẽ trọn vẹn hơn nếu được chia sẻ với một người biết trân trọng, biết lắng nghe và cùng nhau vun đắp một mối quan hệ chân thành, bền lâu.

Tôi mong tìm được người bạn đời nghiêm túc, trong độ tuổi 37-45, độc thân, chưa lập gia đình và cùng tôn giáo Thiên chúa. Tôi hy vọng anh có định hướng rõ ràng trong sự nghiệp và cuộc sống, có sự đồng điệu về tâm hồn. Tôi tìm kiếm một mối quan hệ trưởng thành, nơi chúng ta không chỉ yêu nhau mà còn là những người bạn đời cùng nhau tiến lên. Nếu anh cảm thấy phù hợp, hy vọng chúng ta có thể bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng. Hãy gửi một lời chào và nhắn cho mình nếu anh muốn tìm hiểu nhé.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ