Với em, điều quý nhất là có người cùng sẻ chia vui buồn

Em là Thu, giáo viên tiếng Anh tự do, sinh năm 1983. Cuộc đời đã đi qua hơn một nửa chặng đường, trải qua nhiều sóng gió, em hiểu rằng điều quý giá nhất không phải là danh vọng hay vật chất, mà là có một người để cùng chia sẻ vui buồn, cùng nắm tay đi hết những năm tháng sau này. Chồng mất sớm, em một mình nuôi con gái lớp 6. Con cái rồi sẽ lớn, có cuộc sống riêng, còn mình, ai cũng cần một người bầu bạn khi về già, phải không anh? Em mong gặp một người đàn ông từ 50 tuổi trở lên, đủ trải nghiệm để thấu hiểu, đủ trưởng thành để sẻ chia. Nếu anh làm kỹ thuật hoặc trong lực lượng vũ trang sẽ là một điểm cộng, nhưng không có cũng chẳng sao, chỉ cần trái tim anh đủ chân thành.



Em làm tự do nên nếu có duyên, em sẵn sàng chuyển chỗ làm để gần anh hơn, cùng nhau vun vén một tổ ấm bình yên. Mình sẽ có một căn nhà nhỏ, vườn rau xanh, hồ cá, những buổi chiều thảnh thơi bên nhau, lặng nhìn hoàng hôn buông xuống. Để rồi một ngày nào đó, khi mái tóc đã bạc, nụ cười đã in dấu thời gian, ta vẫn có nhau, vẫn nhẹ nhàng nắm tay nhau đi qua những tháng ngày bình yên.

