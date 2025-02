Em hiền lành, nhẹ nhàng, hiểu chuyện, biết vun vén cho gia đình, sống lành mạnh.

Giữa những bộn bề công việc, em vẫn dành chút thời gian để viết vài dòng gửi đến anh, người em đã nghĩ đến không ít lần. Em cũng chưa từng nghĩ sẽ tìm anh theo cách này, nhưng không sao, duyên phận là do mình tự tạo ra. Em đã chủ động, nên anh hãy mau xuất hiện nhé. Em là cô gái may mắn được sinh ra và lớn lên ở đất Sài Gòn. Mặc dù ở cùng gia đình nhưng em khá độc lập vì nghĩ mọi sự xảy ra với mình phần lớn đều do mình quyết định, nên em sẽ suy nghĩ kỹ trước khi làm và lường trước mọi kết quả có thể xảy ra. Em chưa từng kết hôn và chưa có con, nên mong anh cũng như vậy nhé.

Em tốt nghiệp đại học, hiện tại có một công việc chuyên môn ổn định, tự chủ và tự do làm những điều mình thích. Ngoại hình em cân đối, trẻ hơn tuổi, được mọi người nhận xét cũng dễ thương. Về tính cách, em hiền lành, nhẹ nhàng, hiểu chuyện, biết vun vén cho gia đình, sống lành mạnh. Em cũng tự nhận xét bản thân là có chiều sâu đủ để tán gẫu nhiều chuyện cùng anh. Về anh, em mong là anh bằng hoặc lớn hơn em vài tuổi, có công việc ổn định và làm việc ở Sài Gòn nha. Mong quê anh không quá xa Sài Gòn để nếu có tiến xa thì "nhà nội, nhà ngoại" (ngày lễ tết) sẽ không phải băn khoăn anh nhỉ?

Em nghiêm túc muốn tìm hiểu cho mối quan hệ lâu dài nên em cũng mong tìm được anh nghiêm túc, chân thành, tử tế, có trách nhiệm và thủy chung.Với em: "Bình yên là nhà. Mọi sóng gió sẽ dừng sau cánh cửa. Những ưu tư muộn phiền bỏ lại. Bên trong chỉ có ấm áp và chúng ta". Đôi dòng gửi đến anh, nếu anh cảm nhận được tấm lòng và suy nghĩ của em, hãy gửi thư cho em nhé. Khi bài viết này được đăng chắc cũng rơi vào ngày đầu năm mới. Em chúc cho anh và mọi người một năm mới sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Thân ái.

