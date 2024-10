Với em, bạn đời bắt đầu bằng bạn

Mong mình cùng đi qua gian khổ rồi sẽ cùng hưởng vinh quang, cuộc đời ngắn ngủi, đừng vì lợi danh vật chất mà quên đi hẹn ước ban đầu.

Anh có khỏe không? Lâu lắm rồi em không viết thư tay. Đầu thư em chẳng biết nói gì, ngoài câu em ở đây mong anh vơi đầy, đay cũng là tâm tình của em cho bức thư lúc 1h40 sáng này. Em trằn trọc nhiều tháng mới quyết định gửi vài dòng tâm tư của em trên này, hy vọng vị thần may mắn và định mệnh sẽ mỉm cười cho sự thành tâm của em trong chặng đường tìm kiếm người phù hợp, để đi cùng nhau trong suốt những năm tháng dài sau này. Hy vọng anh sẽ thấy được vài dòng của em gửi gắm trong những bộn bề cuộc sống hàng ngày và duyên trời cho chúng ta gặp nhau.



Em xin phép vài dòng để nói chút ít về mình. Em sinh năm 1991, sinh ra và lớn lên ở TP HCM. Về trình độ và công việc, bằng cấp cao nhất em có là thạc sĩ tại một nước phương Tây, vốn tiếng Anh của em đủ sử dụng cho công việc và giao tiếp ở mọi phương diện, chức vụ cao nhất em từng đảm nhiệm là tương đương phó giám đốc chuyên môn trong một tổ chức ngành giáo dục. Về ngoại hình và sức khỏe, tính tới thời điểm viết thư này, em cao 150 cm, nặng 45 kg, số đo ba vòng 90-63-92. Em khỏe khoắn, ít bệnh vặt, hình dáng nữ tính, da trắng hồng hào tóc dài đen mượt, ngũ quan thì tùy anh đánh giá vì mỗi người mỗi cảm nhận về nét đẹp khác nhau.

Về thành tựu cá nhân, em may mắn đã tạo dựng được một tài sản nho nhỏ đủ cho em sống về già khi không còn sức lao động nữa. Về gia cảnh, trời thương ba mẹ em khỏe mạnh và hai bô lão đã có tài sản riêng để dưỡng lão, không cần phụ thuộc và con cái, em cũng chỉ mong ba mẹ em được như thế này mãi thôi. Thật ra tính cách em ở ngoài đời ngại ngùng và khá hướng nội (em hướng ngoại part-time cho công việc và giao tiếp). Người ngoài gặp em ban đầu đôi khi cảm giác em hơi xa cách. Khi viết vài dòng cho anh thế này cũng là em lấy rất nhiều can đảm để hoàn thành, hy vọng khi gặp nhau ở ngoài đời anh sẽ không cười chê em. Anh ơi, em mong rằng nếu có duyên phận đi chung đường với nhau, chúng ta sẽ hợp nhau ở nhiều điểm và thật sự, ở một định nghĩa nào đó, là hai mảnh ghép về tâm hồn cho nhau. Trong những định hướng cuộc đời sau này, em luôn ước ao anh và em sẽ nhìn về một hướng và có thật nhiều điểm chung về tư tưởng, lối sống và định hướng tương lai.



Cuộc sống gia đình em mong muốn vô cùng bình dị và mộc mạc. Buổi sáng anh đi làm, em đi làm, buổi chiều mình rước nhau về và nấu ăn, dọn dẹp, chăm sóc vườn tược cùng nhau, kể nhau nghe drama công ty và những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Ngày nào muốn thay đổi không khí thì hai mình ăn ngoài, cùng nhau đi xem phim, đi nghe acoustics hoặc concerts đì đùng, đi dạo bờ sông hay cà phê lề đường ngắm người qua kẻ lại. Lúc anh buồn, em sẽ chuẩn bị đầy đủ bia rượu, mồi nhắm và một cô bạn tâm giao "xinh đẹp" để nghe anh tâm sự thâu đêm và hàn huyên cùng anh. Lúc em buồn, anh sẽ nghe em kể đủ thứ chuyện trên đời, an ủi em và chở em đi dạo vòng quanh Sài Gòn cho nguôi ngoai nỗi sầu.

Lúc bất đồng quan điểm, hai mình sẽ cố gắng kiềm chế bản thân để không xúc phạm nhau, cố gắng đưa ra cách giải quyết vấn đề thay vì chỉ trích cá nhân nhau, vì lời nói là thứ mang lực sát thương cao nhất, không thể nào rút lại được. Lúc một trong hai người mình bị bệnh đau, sẽ luôn được người còn lại chăm sóc miếng ăn giấc ngủ, thuốc men mà không ngại khó ngại khổ. Lúc hai mình khá khẩm dư dả tiền bạc, cũng sẽ không thay lòng, vì tiền bạc không thể nào so được với nhân cách con người và sự thủy chung.

Vấn đề tài chính đối với em không quan trọng lắm, em chỉ cần anh thương yêu, chăm sóc và quan tâm em ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất. Nếu chúng ta chỉ có hai vợ chồng, thì có nhiêu ăn nhiêu, chỉ cần mình kiếm đủ tiền để lo cơ bản trong gia đình nhỏ của mình và chăm sóc tốt ba mẹ hai bên là được. Một năm dư dả ra chút tiền chúng mình cùng nhau đi du lịch trong và ngoài nước. Em là một người đam mê du lịch, mỗi năm em thích vi vu đây đó ít nhất một lần. Em mong sẽ anh cùng sở thích và là người bạn đồng hành trong những chuyến đi sắp tới của chúng ta nhiều năm về sau.

Trong suy nghĩ của em, chỉ có hai vợ chồng thì sống sao cũng được, miễn là mình tâm đầu ý hợp và hạnh phúc cùng nhau. Chỉ có điều, nuôi nấng một đứa trẻ là một sự cam kết trọn đời, mình cần phải suy nghĩ kỹ và kế hoạch lâu dài. Nếu chúng mình quyết định có con, em mong hai mình sẽ ngồi bàn bạc với nhau kỹ lưỡng, chuẩn bị tài chính lâu dài và tính toán đến phương án em không thể đi làm và tạo ra thu nhập trong lúc sinh nở, vài năm đầu nuôi con nhỏ, cho đến khi bé cứng cáp đi học được. Ngoài ngoại ngữ và kiến thức nền tảng, em sẽ nuôi dạy con sự kiên cường tự tin trong cuộc sống để tự mình vượt qua những nỗi đau và phấn đấu đạt được mục tiêu.

Em cũng cho con nuôi dưỡng sự yêu thương, để con kính trọng ông bà cha mẹ, yêu quý anh chị em, chia sẻ với người khó khăn hơn mình; quan trọng nhất, yêu thương tôn trọng chính bản thân con, thành nhân trước, thành tài sau. Trong mong ước của em, anh sẽ là một cây cao bóng cả che chở cho mẹ con em, dìu dắt đồng hành cùng con cái trên những bước đường sau này, khi con đi bước đầu tiên, khi con tốt nghiệp tiểu học, trung học, đại học và khi con trưởng thành dựng vợ gả chồng. Con lớn rồi, đi vùng vẫy ngoài kia rồi thì chỉ còn chúng mình với nhau thôi, hai mình lại thủ thỉ sớm tối bên nhau như thuở ban đầu.

Em mong anh và em đều đặt nặng vấn đề chung thủy, hiếu thảo và yêu thương con cái (nếu có) lên hàng đầu. Nếu trong quá trình chung sống, anh không hài lòng với em nữa, mong anh hãy nói thẳng với em và chúng mình sẽ giải thoát cho nhau. Anh đừng ngoại tình vì việc đó sẽ tổn thương em và con sâu sắc, không thể nguôi ngoai được. Hai mình hãy chăm lo cho ba mẹ hai bên hết mức có thể, để họ có cuộc sống đủ đầy và nhàn nhã lúc về già.

Em mong hai mình sẽ sống riêng, có cuộc sống của riêng hai vợ chồng, nhưng ở gần ba mẹ hai bên để tiện qua lại thăm nom và ăn uống chung mỗi dịp lễ tết. Con cái chúng mình sẽ tự thu xếp chăm lo, không làm phiền ba mẹ vì họ đã vất vả cả đời rồi. Giờ em mong ba mẹ hai bên được nghỉ ngơi và hưởng thụ cuộc sống. Anh cùng em dạy con, chăm sóc con, lúc em nấu ăn thì anh chăm con, dẫn con ra công viên gần nhà chơi, lúc anh dọn dẹp nhà cửa thì em dạy con học, dạy con đọc sách. Con chúng mình sẽ cùng lớn lên với tình yêu thương của ba mẹ, sẽ học được sự mạnh mẽ bảo bọc gia đình của anh và sự tận tâm tận lực vì gia đình, vì người nhà của em.

Mong rằng ngoài kia hàng vạn người, sẽ có anh dành cho em, ngoài kia hàng vạn khói lửa nhân gian, sẽ có một đóm lửa nhỏ của gia đình chúng mình. Em mong anh là người gốc miền Nam, để dễ chia sẻ thói quen ăn uống và sinh hoạt. Anh ở đâu cũng được, em không ngại đi đến khắp nơi cùng anh nếu cuộc sống cần, chỉ cần hai mình đi cùng nhau.

