Với anh, tình yêu là những điều bình dị nhất

Anh chỉ mong tìm được một người đồng điệu, người biết trân trọng những điều giản dị, cùng anh xây dựng một tình yêu mộc mạc nhưng vững bền.

Anh đã sống ở TP HCM hơn chục năm nay, gắn bó với công việc nhân viên văn phòng, ngày ngày làm bạn với màn hình máy tính và những dòng lệnh khô khan. Công việc đều đặn, ổn định nhưng cũng có phần tẻ nhạt và ít cơ hội tiếp xúc, khiến cuộc sống của anh nhiều khi khép kín.

Anh là người hơi hướng nội, không giỏi thể hiện bản thân một cách ồn ào, nhưng luôn giữ sự điềm đạm, lạc quan và đặc biệt là biết lắng nghe. Có lẽ chính vì vậy mà anh càng trân trọng những niềm vui giản đơn trong đời thường, những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng đủ để làm ấm lòng.

Sinh ra và lớn lên ở Đắk Lắk – vùng đất cao nguyên đầy nắng gió với những vườn cà phê, cao su xanh ngát – ngoài giờ làm, anh thường đọc sách, tìm tòi thêm những kiến thức mới, nghe nhạc hoặc đi dạo để gỡ bỏ những áp lực trong ngày. Không cần những cuộc vui ồn ào, chỉ cần một buổi chiều thảnh thơi bước đi chậm rãi, ngắm dòng người qua lại, là anh đã thấy lòng mình nhẹ nhõm.

Trong quan niệm của anh, tình yêu cũng giống như cuộc sống, không cần hào nhoáng hay phô trương, mà chỉ cần sự thủy chung, chân thành và cảm thông. Với anh, hạnh phúc đôi khi chỉ là cùng người mình thương ngồi bên nhau bên một tách cà phê, lặng lẽ trò chuyện hoặc thậm chí chẳng cần nói gì, chỉ đơn giản là ở cạnh nhau. Là những lần cùng dạo bước trên con đường quen thuộc, cùng chia sẻ niềm vui giản dị khi ghé một quán ăn thân quen, hay đôi khi là ngồi yên lặng bên nhau, nhìn dòng xe tấp nập đi qua và cảm nhận sự bình yên trong khoảnh khắc ấy.

Anh tin rằng tình yêu không nằm ở những món quà đắt tiền hay những chuyến đi xa hoa, mà chính là những khoảnh khắc bình dị, lặp đi lặp lại nhưng chưa bao giờ nhàm chán, bởi nó được thắp sáng bằng tình cảm thật lòng. Hạnh phúc có khi chỉ đến từ việc sau một ngày làm việc mệt mỏi, có một người để cùng ăn tối, để chia sẻ câu chuyện nhỏ trong ngày. Những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy, đối với anh, lại mang giá trị to lớn, bởi nó được xây dựng bằng sự đồng hành, sự lắng nghe và sự yêu thương chân thành.

Anh không mơ về một tình yêu quá đỗi lãng mạn trong tiểu thuyết, cũng chẳng cần những lời hứa hẹn hoa mỹ. Thay vào đó, anh chỉ mong tìm được một người đồng điệu, người biết trân trọng những điều giản dị, cùng anh xây dựng một tình yêu mộc mạc nhưng vững bền.

Về người phụ nữ của mình, anh mong gặp được một người con gái thủy chung, hiểu chuyện và chưa từng kết hôn. Về tuổi tác, anh hy vọng em dưới 30 để không hơn anh nhiều nhé.

Anh hy vọng sẽ có cơ hội gặp gỡ một người như thế, để viết tiếp câu chuyện tình yêu giản dị nhưng chân thành của riêng mình.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ