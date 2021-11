Với anh, tiêu chí quan trọng nhất là hài hước, chân thành

Em à, Sài Gòn bước vào mùa đông rồi. Không khí ấy khiến anh có chút chạnh lòng về đoạn đường đã qua.

Hai năm vừa qua là thời khắc khá tồi tệ về mọi mặt đối với mọi người. Nó cũng phần nào ảnh hưởng đến anh về nhiều mặt, đặc biệt làm cho con đường tìm kiếm em khó khăn hơn bao giờ hết. Hy vọng bài viết này có thể phần nào giúp anh tìm được em.

Nói một chút về bản thân: Anh 34 tuổi, được nhận xét là trẻ hơn 10 tuổi so với tuổi thật, làm công việc IT - quản trị hệ thống. Tính anh khá thẳng thắn, đôi khi bốc đồng, không hài lòng chuyện gì là nói thẳng nên thường không được lòng mọi người. Nhưng bù lại, anh biết lắng nghe, đồng cảm và biết sống vì gia đình. Anh từng gặp gỡ vài cô gái nhưng mọi chuyện vẫn không đâu vào đâu hết. Qua kinh nghiệm nhiều lần gặp gỡ, anh chiêm nghiệm lại, thấy mình có vài điểm chưa gây được nhiều ấn tượng ở đối phương.

Điểm thứ nhất, dù làm IT - một lĩnh vực có sự cạnh tranh rất cao, nhưng anh lại không có quá nhiều tham vọng trên con đường sự nghiệp. Thật ra ngành IT không phải màu hồng như mọi người nghĩ. Để trở thành một chuyên gia trong một mảng của ngành IT, đòi hỏi người đó phải nỗ lực học hỏi, đào sâu nghiên cứu, được tham gia vào dự án lớn, gặp khá nhiều áp lực từ deadline đến khách hàng. Anh không thích những áp lực đó. Thay vào đó, anh chọn cách học hỏi và đào sâu nghiên cứu công nghệ mà mình yêu thích, dành thời gian học ngoại ngữ. Điều này khiến anh có nhiều điểm trừ trong mắt các bạn nữ.

Điều thứ hai, anh không có khiếu hài hước. Trong cuộc gặp mặt, anh thường chọn cách lắng nghe và quan sát đối phương. Vì vậy, các cuộc gặp gỡ trước đây của anh trở nên cực kỳ nhàm chán, đối phương cũng một đi không trở lại.

Điều thứ ba, anh hướng nội khá nhiều. Thay vì, cuối tuần người ta ra ngoài đi chơi đó đây, anh ở nhà dùng máy tính, tập thể dục, nghe nhạc, tìm hiểu công nghệ mới và học ngoại ngữ. Đặc biệt thời gian giãn cách vừa qua ở Sài Gòn làm cho tính hướng nội trong anh nhiều hơn nữa.

Còn đây là vài điểm anh mong muốn ở em. Với anh, tiêu chí quan trọng nhất để làm người bạn đồng hành là sự hài hước và chân thành. Niềm vui và sự tin tưởng lẫn nhau là chất gắn kết giúp chúng ta có thể đi quãng đường dài. Anh biết ở thời điểm dịch Covid hoành hành thế này, việc tìm được và gặp gỡ em khó khăn vô cùng, nhưng anh vẫn muốn kết nối, có thể cùng em uống cà phê và tâm sự trực tuyến, lắng nghe câu chuyện của em. Nếu em ở Sài Gòn, cùng đạo Phật giống anh và và thích được người khác lắng nghe, hãy liên hệ với anh nhé. Hy vọng được kết nối cùng em một ngày không xa.

