Với anh, phụ nữ đẹp nhất khi họ chân thật nhất

Anh không có nhiều tiêu chuẩn chọn bạn đời, anh nghĩ điều quan trọng nhất là chúng ta biết lắng nghe để thấu hiểu lẫn nhau.

Chào em, anh tên là Nhân đến từ Huế thân yêu, đang sống ở Hà Nội, 28 tuổi, độ tuổi anh thấy mình đủ trưởng thành để lập gia đình. Mọi người hay nhắc đến anh với sự chăm chỉ, thật thà và kiên trì. Còn anh thấy mình đôi khi hơi ngốc nghếch nữa. Anh thích chơi thể thao, đọc sách, lắng nghe ai đó kể câu chuyện của họ để hiểu về họ hơn, cũng như chia sẻ với mọi người về những điều hay ho trong cuộc sống của mình. Nếu bây giờ mà được nắm tay em đi dạo phố, nghe em chia sẻ về câu chuyện của mình thì thật là tuyệt.



Hiện tại anh làm việc tự do, có mục tiêu về sự nghiệp và tài chính rất rõ ràng nên không ngừng nỗ lực mỗi ngày. Vì anh ở xa quê nên tất cả đều phải tự mình xoay sở. Mọi thứ vẫn còn đang thiếu thốn, anh tin rằng với nỗ lực của mình một ngày không xa anh sẽ mang lại cho người con gái chọn anh sự đủ đầy cả vật chất lẫn tinh thần.



Anh không có nhiều tiêu chuẩn chọn bạn đời, anh nghĩ điều quan trọng nhất là chúng ta biết lắng nghe để thấu hiểu lẫn nhau. Nếu ai đó hỏi anh một người phụ nữ đẹp là như thế nào, anh không ngần ngại trả lời luôn: Người phụ nữ đẹp nhất khi người ấy chân thật nhất. Khi em đến với anh cũng vậy, em hãy là chính mình, kể cả những khuyết điểm. Cuối cùng thông qua bức thư này, anh hy vọng sẽ gặp được em, nếu em cảm nhận được hãy cho anh biết nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình thật hạnh phúc.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ