Với anh, khi yêu, đối phương là duy nhất

Có bao giờ em nghĩ để yêu ai đó chân thành, người ta cần cả sự dũng cảm không?

Gửi em,

Một rưỡi sáng, lại chào ngày mới bất đắc dĩ nữa rồi. Thật là bận! Tự hỏi, liệu em có làm việc muộn đến giờ này như anh không? Nếu có, chúng ta có một điểm chung rồi đó. Chiếc điện thoại bên cạnh cũng như anh, lặng lẽ vang lên bản nhạc ưa thích, kể về chàng trai chở cô gái trên chiếc xe đạp vào một chiều hoàng hôn, cùng trò chuyện về những vui buồn thường nhật. Cô ấy mong ước cậu ta một lần về thăm làng quê của mình - nơi có hàng liễu rũ và rêu xanh. Mọi thứ cứ chầm chậm diễn ra, giữa hiện tại và quá khứ. Em biết bài này không? Nếu có, mình hợp nhau thêm một điểm nữa đó.

Dần dà, em quen với cuộc sống dịch bệnh này rồi hả? Gần ba năm rồi còn gì, chắc "dính" bệnh mất tiêu luôn rồi (cười). Vậy, em có muốn hẹn hò với anh không? Chúng mình cùng đi xem phim, dã ngoại, khu vui chơi giải trí các kiểu, ra ngoài cắm trại. À, anh thích đi biển. Đi cùng anh sẽ thú vị lắm đấy, biết đâu anh sẽ hát cho em nghe vài bài không nhớ tên chẳng hạn. Vì anh là một người kỳ lạ (người ta hay bảo vậy), lối sống tự do.

Anh cần một người đồng hành trọn đời đúng nghĩa, vì yêu thích sự quen thuộc. Là một kẻ ham chơi nên cần dắt ai đó theo cùng; là một con "sâu việc" nên cần ai đó trò chuyện mỗi tối bận "deadline"; thích nói chuyện phiếm nên cần "kẻ tung người hứng"; thích đến thư viện đọc sách có ai đó đối diện; à... hay chơi game nên cần ai đó leo rank cùng (cười). Hoặc nói đơn giản là anh muốn giữ em bên cạnh. Ở cuộc sống này, anh cần có thật nhiều niềm vui, như một thước phim.

Về anh hả, có công việc như bao người, lương hơi ổn, ngoại hình tạm coi được, cao trên 1,7 m, cân đối, sống ở ngoại ô. Hết rồi đấy. Anh không thích so đo trong mối quan hệ tình cảm, vì đơn giản khi yêu: đối phương là duy nhất. Người ta thường thêm một chút lý trí vào tình yêu, nhưng anh tự hỏi: liệu khi ấy tình yêu có còn trọn vẹn? Khi yêu, con người ta hay bị sốt, em biết điều đó không?

"My life has all options and backup, but eventually it’s not for my love".

Anh suy nghĩ tinh tế, sâu sắc và biết lắng nghe cảm xúc của người khác. Những lúc em buồn, có thể tựa vào vai anh cũng được. Anh sẽ vào bếp nấu cháo khi em bệnh. Những khi em chán nản với cuộc sống và muốn nghỉ việc, anh sẽ cười và bảo: "Okay, nghỉ gấp đi. Anh gánh team được, mà cũng đừng đòi hỏi nhiều quá".

Nói một lúc sẽ lạc đề mất, tiêu chí để tìm em? Đừng xa anh quá nhé, một nửa bản đồ thôi, hiểu chuyện, lớn hơn vài tuổi cũng được và... nhắm mắt lại trả lời anh một câu hỏi: "Có bao giờ em nghĩ để yêu ai đó chân thành, người ta cần cả sự dũng cảm không?".

P/s: Anh thích nghe nhạc Trịnh. Em biết bài Tuổi đá buồn không?

