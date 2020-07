Với anh, gia đình là tất cả

Đến lúc phải tìm một nơi nhìn về đó là gia đình, tìm một người song hành cùng ta bước tiếp trên con đường phía trước. ️

Cuộc sống này, biết bao nhiêu là đầy, biết bao nhiêu là đủ. Chim bay mỏi cánh còn phải chọn cành mà đậu. Người cũng như vậy, cũng có lúc sẽ mệt mỏi, muốn tìm một nơi để nhìn về, một nơi để ta có khoảng không riêng không áp lực, không hơn thua, không mưu mẹo và đó chỉ có thể là gia đình. Đó là nơi luôn có một người đang chờ đợi, chia sẻ, lắng nghe, thấu hiểu và cho ta động lực. Đó là người đi cùng ta đến cuối con đường. Anh viết bài lên đây là để tìm em - cô gái anh mong, anh chờ để cùng anh trở thành gia đình em nhé.

Anh là một chàng trai miền Tây hiền hành, thật thà, chất phác, có đạo đức và đây là cái gốc để anh làm người và tự tin bước vào đời. Anh sinh sống và làm việc ở quận 8, TP HCM. Ngoại hình dễ nhìn, anh cao 1,8 m, nặng 79 kg, thân hình cân đôi. Anh học đại học ngành xây dựng, hiện làm việc ở công ty vật liệu, thu nhập tạm ổn vì có làm thêm công ty khác. Năm nay anh 28 tuổi, chắc cũng đủ để có trải nghiệm, hiểu đời và va chạm xã hội cho anh biết vị trí bản thân ở đâu, cần làm gì, cần cố gắng gì, mong muốn gì cho tương lai.

Anh không rượu bia, chỉ uống đủ phép lịch sự khi có dịp cuối năm, lễ ở công ty. Tính cách anh thuộc dạng "lạ" vì anh khá thẳng tính và thật tình, dù biết có thể sẽ thua thiệt nhưng anh vẫn sống đúng theo đạo đức, suy nghĩ rõ ràng về cuộc sống, sống thiên về truyền thống hơn là hiện đại. Nói chung, anh thuộc dạng già trước tuổi trong suy nghĩ, tính cách. Có thể do anh nghĩ về cuộc sống, về những ước mơ lớn muốn thực hiện nên tạm gác tất cả sở thích cá nhân. Thích có một nơi để lo lắng và nhìn về. Đây cũng là lý do làm cho các bạn nữ không thích, hoặc không hiểu được anh, và cũng là lý do anh xin nhờ trang Hẹn hò để tìm em.

Người anh muốn được nắm tay cùng, chỉ mong em có cùng suy nghĩ, quan điểm với anh là lấy gia đình làm gốc, có ý muốn chuẩn bị tìm một nửa còn lại để xác định khi thấy hợp. Ngoại hình dễ nhìn chút là ổn, chiều cao không quan trọng vì anh đã cao rồi. Mong sao em cũng có công việc ổn định để chúng ta có thể dễ dàng hơn khi phấn đấu thực hiện ước mơ, xây dựng hạnh phúc cho cả hai. Em ở vùng nào, miền nào cũng được miễn sao thương anh. Tuổi em đừng lớn hay nhỏ hơn anh quá nhé. Vì như vậy có thể khó mà hiểu nhau. Chúng ta cùng nhau chung tay xây dựng gia đình hạnh phúc nhé. Anh ưu tiên hạnh phúc gia đình hơn tất cả.

Nói đến đây chắc anh nghĩ đủ văn đủ ý để em hiểu về anh và điều anh mong ở em rồi đúng không. Nếu hợp, em hãy trao cho anh cơ hội để thực hiện ước mơ của cả hai nhé. Bắt đầu qua những bước lịch sự nhất mà em muốn, từ từ tìm hiểu và đi đến đích nha em. Để lại mail cho anh nhé.

