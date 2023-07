Với anh 'em luôn đúng'

Anh không phải người quá cầu toàn hay hoàn hảo, chỉ mong cuộc sống bình yên, hạnh phúc đủ đầy là được.

Tell me when will you be mine

Tell me quando quando quando

We can share a love divine

Please don't make me wait again



When will you say yes to me

Tell me quando quando quando

You mean happiness to me

Oh my love please tell me when

Chào em, cuối tuần mưa quá trời luôn. Tối rảnh, anh bật bài hát nghe rồi chợt bùng lên cảm xúc: "Trời, giờ này mà có bạn gái hay vợ kế bên, ngồi nói chuyện rôm rả chắc vui lắm". Sau đó anh vô máy tính gửi bài cho VnExpress lần thứ ba để thử vận may tiếp. Hai lần trước, toàn bị rớt, kết quả không đến đâu.

Em biết không, tìm được người con gái đã khó, tìm được người con gái dũng cảm thương mình, gắn bó suốt đời bên mình còn khó hơn nữa. Nhưng sao anh thấy bạn bè dễ dàng, còn mình trầy trật hoài. Miệng thì anh nói "Úi giời, tụi bay cưới trước đi, tao cứ từ từ", nhưng thật ra trong lòng nước sôi lửa bỏng em ạ. Giờ nhìn lại, còn một mình tự chơi với mình thôi, bạn bè đâu đi chung hoài được.

Anh chỉ mong em hiền lành, nhân hậu, biết chăm lo cho bản thân. Anh biết nấu ăn, làm việc nhà. Em đừng lo, anh sẽ san sẻ mọi việc lớn nhỏ với em.

Thời gian rảnh, anh thường xem phim, chơi thể thao, du lịch hoặc đọc sách. Nếu em cũng có một trong những sở thích đó thì thật tuyệt vời, mình có thể làm những việc đó cùng nhau.

Em biết không, anh không phải người quá cầu toàn hay hoàn hảo, chỉ mong cuộc sống bình yên, hạnh phúc đủ đầy là được. Anh sẽ cùng em gây dựng nó.

Hy vọng em và anh ở không quá xa nhau để có thể thuận tiện đi lại, chăm sóc cho gia đình hai bên. Anh ở Đức Hòa, Long An, rất gần Sài Gòn và các tỉnh miền Tây, mong em cũng loanh quanh đâu đây.

Cuối bài, cảm ơn em đã đọc tới đây. Chúc em những tháng ngày sau này vui vẻ, hạnh phúc bên anh. Nếu mình có giận nhau, đương nhiên rồi, anh sẽ xin lỗi trước vì "Em luôn đúng" mà.

Nhớ gửi mail cho anh nhen.

