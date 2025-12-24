Với 100 triệu đồng, nên làm gì ổn định tài chính trước hôn nhân

Số tiền hơn 100 triệu đồng không phải quá lớn, nhưng với người trẻ như chúng tôi thì đó là cả một sự cố gắng suốt nhiều năm.

Tôi 25 tuổi, có bạn gái hơn bốn năm rồi. Hai đứa xác định nghiêm túc, dự định vài năm nữa sẽ kết hôn. Trong thời gian yêu nhau, cả hai cùng cố gắng làm việc và dành dụm được hơn 100 triệu đồng, coi như khoản tiền nền để sau này cưới xin và ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, gần đây công việc của người yêu tôi khá bấp bênh, thu nhập không còn đều như trước, điều này khiến cả hai bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về tương lai.

Chúng tôi bàn với nhau rằng dùng số tiền tiết kiệm này để làm ăn buôn bán nhỏ, vừa có thêm thu nhập, vừa chủ động hơn thay vì chỉ trông chờ vào lương. Ban đầu, cả hai nghĩ đến việc mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ vì mô hình này khá quen thuộc, ít rủi ro. Khi ngồi tính toán kỹ, tôi lại thấy lo, biên độ lợi nhuận của tạp hóa thường khoảng 8–10%. Giả sử mỗi ngày bán được 3 triệu đồng thì lợi nhuận chỉ tầm 300 nghìn đồng, trừ thêm tiền mặt bằng, điện nước, hao hụt, tồn kho..., lời còn lại không đáng bao nhiêu, thậm chí có lúc còn không đủ công sức bỏ ra.

Số tiền hơn 100 triệu đồng không phải quá lớn, nhưng với người trẻ như chúng tôi thì đó là cả một sự cố gắng suốt nhiều năm. Tôi sợ nếu quyết định sai, không những không cải thiện được tài chính mà còn ảnh hưởng đến kế hoạch cưới xin sau này. Nếu cứ giữ tiền đó mà không làm gì, cũng khó xoay chuyển được tình hình hiện tại.

Tôi mong nhận được lời khuyên từ các anh chị từng khởi nghiệp nhỏ, buôn bán hoặc có kinh nghiệm tài chính. Với số vốn hơn 100 triệu đồng, chúng tôi có thể bắt đầu kinh doanh gì phù hợp, ít rủi ro mà vẫn có cơ hội sinh lời ổn định? Chân thành cảm ơn các anh chị đã đọc và mong nhận được nhiều chia sẻ.

Dương Thành