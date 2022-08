Vogue Singapore đưa tin về dinh thự Elie Saab tại Việt Nam

Bài viết mới đăng trên tạp chí này nhận định Việt Nam chứng kiến nhu cầu mạnh của giới siêu giàu trong việc tìm kiếm bất động sản hàng hiệu.

Tạp chí Vogue Singapore vừa đăng tải thông tin Elie Saab thực hiện dự án bất động sản đầu tiên tại Việt Nam. Bài viết đưa tin về dự án bất động sản hàng hiệu phong cách sống đầu tiên tại châu Á của Elie Saab, mang tên The Rivus, đồng thời nhấn mạnh đây là khu dinh thự hàng hiệu với 3 bộ sưu tập phiên bản giới hạn được đặt tên theo các dòng sông nổi tiếng thế giới: The Sava, The Seine và The Danube. Các dinh thự tại The Rivus có diện tích lên đến 1.200 m2 và sở hữu vị trí tại trung tâm TP Thủ Đức, TP HCM với 4 mặt giáp sông.

Phối cảnh khu dinh thự mang thương hiệu Elie Saab. Ảnh: Masterise Homes

Nhà thiết kế Elie Saab chia sẻ, thương hiệu Elie Saab đang phát triển mạnh mẽ tại khu vực Đông Á và Việt Nam là nơi thương hiệu lựa chọn để phát triển dự án đầu tiên trong khu vực. Ông cũng bày tỏ hy vọng sắp tới Elie Saab sẽ có thêm nhiều dự án khác.

"Ưu thế của The Rivus là những căn dinh thự nổi, tọa lạc tại vị trí đắc địa bên dòng sông, với thiết kế nội thất tinh xảo được làm từ vật liệu quý hiếm. Không gian sống của dinh thự được thiết kế khác biệt so với những ngôi nhà thông thường", Elie Saab nói.

The Rivus có 4 mặt giáp sông, mang lại tầm nhìn bao quát cho chủ nhân cùng đặc quyền sở hữu bến du thuyền riêng. Ảnh phối cảnh: Masterise Homes

Bài viết trên Vogue Singapore cũng phân tích "không có gì ngạc nhiên khi Việt Nam là lựa chọn đầu tiên của Elie Saab khi mở rộng sang khu vực châu Á". Đồng thời nhấn mạnh những năm gần đây, thị trường bất động sản Việt Nam chứng kiến nhu cầu mạnh mẽ của tầng lớp siêu giàu trong việc tìm kiếm các sản phẩm cao cấp và mong muốn tận hưởng phong cách sống đặc quyền. Bên cạnh đó, giới thượng lưu Việt đã bắt nhịp với xu hướng bất động sản hàng hiệu của giới siêu giàu trên thế giới là sở hữu bất động sản với bến du thuyền riêng.

"The Rivus là dự án hiện thực hóa cho biểu tượng giàu có này với bến du thuyền định danh, mang đến giá trị gia tăng bền vững so với các sản phẩm bất động sản liền thổ khác", bài viết nêu.

Nhà thiết kế thời trang Elie Saab. Ảnh: Elie Saab

Elie Saab là bậc thầy thiết kế Haute Couture nổi tiếng trên toàn thế giới, mỗi tác phẩm của ông đều trở thành thương hiệu yêu thích của giới thượng lưu toàn cầu bởi thiết kế tinh xảo, kỹ thuật khéo léo cùng sự sang trọng vượt thời gian. Không chỉ thời trang, thương hiệu Elie Saab đã mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác như đồng hồ, nước hoa, bộ sưu tập nội thất và hợp tác phát triển các dự án bất động sản hàng hiệu.

"Nếu một người phụ nữ có một trong những chiếc váy của tôi, đến 30 năm sau, cô ấy vẫn có thể mặc nó. Con gái và cháu gái của cô ấy cũng vậy. Đây là một khía cạnh trong công việc mà tôi sẽ không bao giờ từ bỏ, và tôi cũng đã ứng dụng điều này trong dòng sản phẩm nhà ở", Elie Saab cho hay.

Thiết kế mặt ngoài dinh thự The Rivus. Ảnh phối cảnh: Masterise Homes

Phong cách sống xa hoa và những giá trị vượt thời gian là những yếu tố mà đơn vị phát triển mong muốn mang đến dinh thự The Rivus. Theo đó, từng chi tiết bên ngoài đến mỗi ngóc ngách trong dinh thự đều được tính toán và tinh chỉnh tỉ mỉ mang đến không gian đầy nghệ thuật như "may đo" riêng cho các chủ nhân.

Không chỉ vậy, mỗi dinh thự đều có những điểm nhấn đặc biệt là biểu tượng khảm kim loại của Elie Saab bên ngoài và các chi tiết nội thất bên trong. Các chủ nhân dinh thự tại The Rivus còn sở hữu đặc quyền trải nghiệm sống dinh thự với hệ tiện ích sang trọng nội khu, được đầu tư đến 85% tổng diện tích dự án.

Vogue Singapore cũng nhận định rằng cuộc gặp gỡ giữa chủ đầu tư Masterise Homes - nhà phát triển bất động sản hàng hiệu tại Việt Nam và Elie Saab đã tạo nên mối quan hệ hợp tác đẳng cấp thế giới, kiến tạo thế hệ dinh thự mới như những tác phẩm nghệ thuật cho các chủ nhân.

Thu Hương