Vóc dáng sau sinh con thứ ba của Gal Gadot

"Death on the Nile" là một trong những dự án đầu tiên của Gal Gadot ra rạp sau khi cô sinh con thứ ba. Tháng 6/2021, minh tinh "Wonder Woman" báo tin vui với người hâm mộ trên trang cá nhân. Em bé là con gái thứ ba của Gadot và doanh nhân Yaron Varsano sau 14 năm cưới. Ảnh: Gal Gadot Instagram