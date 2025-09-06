Vợ xem livestream bán hàng mọi lúc mọi nơi

Có hôm, tôi đang kể về một sự cố ở công ty, cô ấy chỉ "ừ" một tiếng, tay vẫn bấm đặt hàng.

Tôi 35 tuổi, kết hôn được bảy năm, có hai con nhỏ. Mỗi ngày đi làm về, tôi mong được ngồi ăn cơm, trò chuyện với vợ về công việc, chuyện học hành của con. Nhưng nhiều lần, tôi thấy cô ấy vừa ăn vừa cầm điện thoại, mắt dán vào màn hình. Vợ tôi thích mua hàng online và xem livestream bán hàng. Có hôm, tôi đang kể về một sự cố ở công ty, cô ấy chỉ "ừ" một tiếng, tay vẫn bấm đặt hàng. Tôi hỏi lại ý kiến, cô ấy ngẩng lên: "Anh vừa nói gì nhỉ?". Tôi im luôn, vì thấy chán.

Buổi tối, khi tôi chơi với con hoặc muốn cùng xem phim, cô ấy lại lướt mạng xã hội. Thỉnh thoảng, tôi nghe tiếng cười khúc khích vì một clip nào đó, hoặc tiếng bình luận về món đồ đang giảm giá. Chuyện vợ chồng cũng vì thế mà ít dần những cuộc trò chuyện thật sự. Tôi đã góp ý, vợ bảo chỉ xem một chút cho vui, nhưng "một chút" ấy thường kéo dài hàng giờ.

Có lần vợ ngoài phòng khách xem livestream, còn tôi trong phòng ngủ chơi với con. Bực quá tôi gửi vài tấm ảnh con đang chơi đáng yêu cho vợ xem. Tưởng vợ sẽ vào cùng mấy bố con, ai ngờ cô ấy nhắn tin lại "yêu quá" rồi thả tim và tiếp tục ngoài đó. Thực sự tôi không muốn vợ chồng biến thành hai người ở chung nhà nhưng chỉ kết nối... qua màn hình điện thoại. Tôi phải làm gì để vợ thay đổi đây?

Đình Văn