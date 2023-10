Vợ Will Smith dọn ra ở riêng

Jada Pinkett đã rời khỏi căn hộ của hai vợ chồng, mua nhà ở riêng khi công bố ly thân với Will Smith.

Hôm 14/10, theo E!, diễn viên 52 tuổi không còn ở chung với chồng trong ngôi nhà ở Calabasas, California. Cô dọn đến ngôi nhà khu ngoại ô Los Angeles, chuẩn bị cho việc ra mắt cuốn hồi ký Worthy ngày 17/10.

Trò chuyện trong chương trình giờ vàng của đài NBC để quảng bá cho Worthy, Jada nói cô bị sốc khi Will Smith vẫn gọi cô là "vợ" sau khi tát Chris Rock tại Oscar 2022. "Chúng tôi đã không gọi nhau là vợ chồng trong một thời gian dài. Tôi thực sự lo lắng cho Will vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra", cô nói.

Diễn viên Jada Pinkett Smith diện phong cách thanh lịch với sơ mi và quần ống rộng trên phố New York. Ảnh: Instagram Jada Pinkett Smith

Jada cho biết vợ chồng cô vẫn đang tìm cách giải quyết và chưa nghĩ đến chuyện ly hôn. Cô nói với People về tình trạng cuộc hôn nhân: "Chúng tôi đã cùng nhau tìm hiểu và giải quyết những việc khó khăn. Cả hai yêu nhau sâu đậm và sẽ tìm hiểu xem phải đối mặt với những điều này như thế nào".

Trong một đoạn video giới thiệu chương trình khung giờ vàng sắp phát sóng của đài NBC News hôm 11/10, Jada công bố đã ly thân với Will Smith được bảy năm. Cô cảm thấy kiệt sức khi cuộc hôn nhân của họ bắt đầu rạn nứt vào năm 2016. Diễn viên cho rằng cả hai bị mắc kẹt trong ảo tưởng khi suy nghĩ về người kia.

Theo Daily Mail, việc công bố của Jada khiến nhiều khán giả sốc và tức giận. Họ chỉ trích hai vợ chồng giả tạo, không tôn trọng người khác, cho rằng Jada đang lợi dụng nam diễn viên để quảng bá cho hồi ký.

Bởi trước đó, cả hai đến Oscar với tâm thế gia đình hạnh phúc. Sau sự cố, cả nhà vẫn cùng khiêu vũ, ăn mừng tượng vàng của Will Smith trong buổi tiệc tối. Jada còn đăng một dòng trạng thái trên trang cá nhân: "Đây là thời điểm cho sự chữa lành và tôi ở đây vì điều đó".

Tiết lộ của Jada cũng khiến khán giả hoài nghi về hành vi của Will Smith ở Oscar. "Thời điểm đó, cả hai đã không còn mặn nồng thì cớ gì Will Smith phải tức giận đến mức tát Chris Rock khi anh ta đùa cợt về chứng rụng tóc của vợ mình", cây bút Maureen Callahan của Daily Mail đặt nghi vấn.

Vợ chồng Will Smith ở Oscar 2022 (Video: BlackTree TV) Vợ chồng Will Smith trên thảm đỏ Oscar 2022. Video: BlackTree TV

Vợ chồng Will Smith cưới năm 1997 và có con trai Jaden Smith (25 tuổi) và con gái Willow Smith (22 tuổi). Cả hai quen nhau trên trường quay The Fresh Prince of Bel-Air.

Jada Pinkett, 52 tuổi, lớn lên ở Baltimore, nổi tiếng sau vai diễn trong phim hài hành động A Low Down Dirty Shamenăm 1994 của Keenen Ivory Wayans. Các bộ phim cô đóng gồm The Nutty Professor, Set It Off, The Matrix Reloaded, The Matrix Revolutions.

Will Smith, 55 tuổi, là diễn viên nổi tiếng người Mỹ. Theo Forbes, anh là một trong những ngôi sao điện ảnh thành công nhất với hơn 20 phim vượt mốc trăm triệu USD. Anh cũng từng được biết đến với vai trò rapper, giành bốn giải Grammy. Năm ngoái, tài tử giành giải Oscar Nam chính xuất sắc với vai diễn trong King Richard.

Họa Mi