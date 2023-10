Vỡ vật hang do 'tự sướng'

Hà NộiNgười đàn ông 40 tuổi, thức giấc với dương vật cương cứng nên dùng tay "tự sướng", bẻ dẫn đến phù nề, bầm tím, đau nhức.

Ngày 29/10, bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Phó giám đốc Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ, cho biết chẩn đoán bệnh nhân bị gãy vỡ vật hang. Bộ phận này là những ống xốp mềm ở bộ phận sinh dục, có nhiệm vụ chứa đầy máu trong quá trình cương cứng.

Vỡ vật hang là một trong những tổn thương bộ phận sinh dục có thể để lại di chứng rối loạn dương cương. Nguyên nhân thường do cách giao hợp không bình thường hoặc thói quen bẻ để "tự sướng". Bệnh nhân cũng cho biết có thói quen bẻ dương vật mỗi sáng sớm vì thấy khoái cảm.

Sau phẫu thuật cấp cứu, vết thương giảm sưng đau, người bệnh sức khỏe ổn định.

Theo bác sĩ Mạnh, khi cương dương, máu dồn về nhiều, nếu bị uốn cong đột ngột hoặc có lực tác động mạnh sẽ dễ vỡ lớp màng của một trong hai trụ gây gãy. Tùy mức độ chấn thương, máu từ vật hang chảy ra lan tỏa gây sưng, bầm tím bộ phận sinh dục. Nếu kết hợp thương tổn niệu đạo, bệnh nhân có thể tiểu khó, bí tiểu, rỉ máu niệu đạo.

Bệnh nhân vỡ vật hang cần phải cấp cứu, tránh ảnh hưởng vĩnh viễn chức năng sinh dục, sinh sản và tiết niệu. Bác sĩ can thiệp sớm cho bệnh nhân, tránh máu tụ gây nhiễm trùng, hoại tử dẫn đến mất chức năng sinh dục. Nếu phẫu thuật muộn, nam giới có thể bị di chứng hẹp niệu đạo gây tiểu khó, cong vẹo hoặc phình dương vật, đau khi cương cứng, rối loạn cương dương, ảnh hưởng đời sống tình dục.

Bác sĩ khuyến cáo nam giới hạn chế thủ dâm và từ bỏ thói quen tự bẻ. Khi quan hệ, nên chọn tư thế an toàn, tránh thô bạo. Nếu chẳng may gãy dương vật, nhanh chóng đến cơ sở y tế chuyên khoa, cung cấp thông tin chính xác để tránh mất thời gian quý báu và can thiệp sớm, hạn chế các biến chứng nghiêm trọng.

Thúy Quỳnh