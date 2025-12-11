Vợ vẫn phải đi công tác với bồ cũ, tôi khó bình tĩnh

Cuối tuần, 22h đêm họ vẫn nói chuyện “về dự án”; tôi hỏi, vợ chỉ trả lời đó là công việc, tình cảm thì “không còn gì với nhau nữa”.

Vợ tôi đã ngoại tình với một đồng nghiệp cùng cơ quan. Mọi chuyện chỉ vỡ lở khi cơ quan biết và vợ của người đàn ông kia cũng phát hiện. Sau cú sốc đó, vợ nói đã chấm dứt hoàn toàn và muốn quay về chăm lo cho gia đình. Vì nghĩ đến con, đến quãng thời gian chung sống, tôi đã cố gắng tha thứ. Rắc rối không dừng lại ở đó. Vì công việc của hai người vẫn còn liên quan, họ buộc phải trao đổi qua điện thoại, thậm chí thỉnh thoảng đi công tác chung. Điều khiến tôi ám ảnh là những cuộc gọi mờ ám; cuối tuần, 22h đêm họ vẫn nói chuyện "về dự án". Tôi hỏi, vợ chỉ trả lời đó là công việc, tình cảm thì "không còn gì với nhau nữa".

Trái tim người chồng từng bị phản bội như tôi rất khó bình tĩnh. Tôi biết mình đang cố gắng tin vợ, nhưng mỗi khi nhớ tới việc cô ấy từng lên giường với người khác, rồi lại đi công tác chung với người đó... tôi như bị bóp nghẹt. Tôi không thể tập trung làm việc, lúc nào trong đầu cũng đầy những nghi ngờ, lo sợ chuyện cũ lặp lại. Tôi vẫn muốn giữ gia đình nhưng sự ám ảnh này làm tôi mệt mỏi tới mức không biết mình chịu đựng được đến bao giờ.

Tôi viết lên đây xin ý kiến độc giả: Liệu sau khi đã ngoại tình, việc vợ vẫn giữ quan hệ bạn bè, đồng nghiệp thân cận với người đàn ông đó, dù vì công việc, có đúng không? Có ai từng trải qua tình huống giống tôi và vượt qua được không? Tôi phải làm gì để vừa giữ được lòng tin, vừa không đánh mất chính mình? Mong nhận được lời khuyên chân thành từ mọi người.

Nam Khánh