Vợ tỷ phú Mỹ trắng tay vì chồng giấu nợ

Từng sở hữu tài sản 6 tỷ USD và căn nhà trị giá 250 triệu USD, tỷ phú Gary Winnick cuối đời lại ngập trong nợ nần, khiến vợ góa phải cầm cố cả nhẫn cưới.

Gary Winnick, sinh năm 1947, phất lên nhờ cơn sốt Internet cuối những năm 1990. Đế chế viễn thông Global Crossing do ông sáng lập từng trị giá tới 50 tỷ USD.

Năm 2000, Gary Winnick và vợ, bà Karen, gây chấn động khi mua lại Casa Encantada - dinh thự huyền thoại ở Bel-Air, Los Angeles với giá 94 triệu USD. Đây là thương vụ bất động sản nhà ở đắt nhất nước Mỹ thời điểm đó. Không tiếc tiền, gia đình Winnick chi thêm hàng chục triệu USD và thuê hàng trăm nghệ nhân để cải tạo dinh thự rộng hơn 3.700 m2 này thành một bảo tàng sống với vô số đồ cổ và tác phẩm nghệ thuật.

Dinh thự Casa Encantada từng được rao bán với giá 250 triệu USD. Ảnh: Simon Berlyn

Bộ sưu tập của họ mở rộng với các tác phẩm nghệ thuật đắt giá, một ngôi nhà ven biển ở Malibu và căn hộ sang trọng tại New York. Ông sống như thể dòng tiền sẽ không bao giờ ngừng chảy vào túi.

Tuy nhiên, nền tảng tài chính của Winnick bắt đầu lung lay khi bong bóng dot-com vỡ. Năm 2002, Global Crossing phá sản. Dù Winnick kịp bán cổ phiếu và giữ lại khối tài sản lớn, "cỗ máy in tiền" của ông đã dừng lại.

Khi việc kinh doanh đi xuống, thói quen tiêu xài của Winnick vẫn không đổi. Ông tiếp tục giao du với giới thượng lưu và duy trì hình ảnh hào phóng. Để nuôi dưỡng lối sống vương giả, Winnick bắt đầu vay mượn. Tính đến năm 2023, các khoản nợ của gia đình đã phình to lên khoảng 155 triệu USD với lãi suất cao.

Ngày 4/11/2023, Gary Winnick qua đời ở tuổi 76. Sự ra đi của ông cũng kéo theo bức màn che phủ tình hình tài chính kiệt quệ của gia đình.

Vợ chồng bà Karen Winnick và dinh thự Casa Encantada. Ảnh: The Real Deal

Bà Karen Winnick, người vợ góa 79 tuổi, bàng hoàng phát hiện ra mình không chỉ mất chồng mà còn sắp mất tất cả. Trong cuộc chiến pháp lý tuyệt vọng để giữ lại mái nhà, bà cho biết bà không hề hay biết chồng mình đã đem toàn bộ tài sản đi thế chấp.

Không chỉ là dinh thự Casa Encantada biểu tượng, mà ngay cả các tác phẩm nghệ thuật, đồ nội thất, đồ cổ và đau đớn nhất là chiếc nhẫn cưới của bà cũng đã bị gán nợ.

Hiện tại, các chủ nợ đang tiến hành thủ tục tịch thu và bán đấu giá tài sản. Bà Karen thừa nhận mình đang bị đẩy vào cảnh "gần như trắng tay" bởi những thỏa thuận tài chính mà chồng đã giấu kín để duy trì vỏ bọc giàu sang đến tận cuối đời.

Nhật Minh (Theo New York Post, WSJ)