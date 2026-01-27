Vợ tỷ phú Jeff Bezos xách túi siêu thực

Lauren Sánchez tạo sức hút bằng túi hình khuôn mặt, cùng chồng tỷ phú Jeff Bezos dự Paris Fashion Week.

Hôm 26/1, cặp vợ chồng nhà sáng lập Amazon gây ấn tượng trong show Haute Couture Xuân Hè 2026 của Schiaparelli thuộc Tuần lễ thời trang Paris. Cả hai chọn trang phục đơn sắc tương phản của nhà mốt Italy. Cựu nhà báo Lauren Sánchez, 57 tuổi, trông bắt mắt nhờ váy suit đỏ, nhấn bằng túi Schiaparelli. Tỷ phú Jeff Bezos diện suit đen, để râu bạc.

Bà Lauren Sánchez xách túi siêu thực của Schiaparelli. Ảnh: Backgrid

Mẫu túi Face là một trong những thiết kế nổi tiếng của nhà mốt Italy. Thiết kế trang trí bằng chi tiết hình giải phẫu học bằng men và đồng thau mạ vàng dập nổi, tạo thành hình ảnh khuôn mặt đánh lừa thị giác. Phiên bản siêu thực của bà Sánchez làm từ da cá sấu, được dự đoán có giá hàng chục nghìn Euro.

Bà Sánchez hoàn thiện diện mạo với giày cao gót da lộn cùng tông của Gianvito Rossi 850 USD (22,2 triệu đồng). Ngoài bà, thiết kế cổ điển chinh phục được nhiều gương mặt nổi tiếng khác như Vương phi Kate Middleton, Meghan Markle, diễn viên Margaret Qualley, ca sĩ Ciara.

Lauren Sánchez chọn áo trang trí lông thú ngoại cỡ trên hàng ghế đầu show Dior. Ảnh: WWD

Sau show Schiaparelli, cả hai cùng tới xem buổi ra mắt bộ sưu tập mới của Dior. Vợ tỷ phú Bezos thay bộ váy áo màu xám có cổ viền lông thú. Theo People, khi bước vào bên trong, chiếc giày bên phải của bà vấp vào gờ cửa khiến bà suýt ngã.

Khoảng ba tháng nay, cặp vợ chồng thay đổi phong cách, được khen mặc sành điệu hơn xưa. Trước đây, cả hai "đóng đinh" với những bộ trang phục công sở đơn giản. Sự thay đổi này mang tính bước ngoặt khi họ là nhà tài trợ chính cho Met Gala 2026 tháng 5.

Hai tỷ phú Jeff Bezos và Bernard Arnault - Chủ tịch đế chế LVMH. Ảnh: WWD

Theo Vogue, Met Gala năm nay đánh dấu lễ khánh thành các phòng trưng bày thường trực đầu tiên của Viện tại bảo tàng. Phòng trưng bày Condé M. Nast rộng gần 1.115 m2, nằm cạnh đại sảnh của bảo tàng. Host của sự kiện gồm Anna Wintour, Nicole Kidman, Venus Williams và Beyoncé.

Họa Mi (theo WWD)