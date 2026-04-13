Vợ tỷ phú Jeff Bezos mong muốn sinh con

Cựu MC, phóng viên Lauren Sánchez Bezos cho biết ở tuổi 57 bà luôn mong muốn sinh con với tỷ phú Jeff Bezos sau gần một năm kết hôn.

Theo People, bà Bezos nói về ao ước có con trong một cuộc phỏng vấn gần đây. Trong cuộc trò chuyện, Lauren Sánchez Bezos khuyến khích phóng viên sinh con và nói: "Tôi cũng mong sớm có thêm em bé ấy chứ". Sau cuộc phỏng vấn, đại diện của vợ tỷ phú làm rõ lại thông tin rằng hiện tại bà Bezos không mang thai.

Lauren Sánchez và nhà sáng lập Amazon kết hôn tháng 6/2025 sau sáu năm công khai hẹn hò. Hiện nhà Bezos có chín người, gồm bốn con riêng của tỷ phú với vợ cũ và ba người con của Lauren Sánchez từ những mối quan hệ trước.

Vợ tỷ phú Jeff Bezos khoe ảnh cưới Vợ tỷ phú Jeff Bezos khoe ảnh cưới trong video nhìn lại năm 2025. Video: Instagram Lauren Sánchez

Thời gian qua, Lauren Sánchez thường nhắc chuyện con cái với truyền thông quốc tế. Trên show Today tháng 3, bà kể việc được những người con của cả hai chúc phúc trong lễ cưới năm ngoái, cho biết đó là "phút giây ý nghĩa và đáng nhớ nhất". Lauren nói cảm động trước bài phát biểu của Evan - 20 tuổi, con trai mắc chứng khó đọc của bà và chồng cũ.

Trong buổi phỏng vấn với Extra vài ngày sau, Lauren nhắc con gái ruột Ella, 18 tuổi, tiết lộ đã khóc khi nghe con bày tỏ tình cảm trong hôn lễ. "Những người con của chúng tôi đều phát biểu, tất cả lời nhắc của bọn trẻ đều xúc động và tràn đầy tình yêu. Tôi nghĩ chính các con đã giúp đám cưới trở nên ý nghĩa", bà nói thêm.

Lauren Sánchez bên ba con riêng: Nikko (trái) - 25 tuổi, con của Lauren và bạn trai cũ Tony Gonzalez, Evan và Ella (từ phải sang) - con của chồng cũ Patrick Whitesell. Ảnh: Instagram Lauren Sánchez

Lauren Sánchez Bezos sinh năm 1969, từng là phóng viên và người dẫn chương trình truyền hình trong khoảng 20 năm. Suốt sự nghiệp, bà thắng một giải Emmy, thực hiện nhiều show nổi tiếng trên kênh KTTV Fox-11 như Good Day LA. Ngoài ra, Lauren là chủ hãng phim Black Ops Aviation và tác giả truyện thiếu nhi.

Bà và tỷ phú Jeff Bezos công khai chuyện tình cảm năm 2019, sau khi cả hai ly hôn người cũ. Vợ chồng Bezos hiện là một trong những cặp sao quyền lực tại Hollywood, làm bạn với nhiều ngôi sao đình đám như Leonardo DiCaprio, gia đình Kardashian, Katy Perry. Họ cũng góp mặt trong các sự kiện lớn, buổi tiệc của giới giải trí như tiệc hậu Oscar hồi tháng 3.

Vợ chồng tỷ phú Jeff Bezos tại tiệc hậu Oscar hồi tháng 3. Ảnh: FilmMagic

Tỷ phú Jeff Bezos, 62 tuổi, là ông trùm truyền thông và nhà đầu tư người Mỹ. Trong 27 năm nắm quyền lãnh đạo, tỷ phú đưa Amazon đã trở thành đế chế bán lẻ lớn nhất thế giới, trị giá lên tới 1.560 tỷ USD. Theo số liệu của Forbes ngày 13/4, ông đang đứng hạng ba trong bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới, hiện có 248 tỷ USD.

Phương Thảo (theo People)