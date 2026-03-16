Vợ tỷ phú Jeff Bezos mặc gợi cảm bên dàn sao ở tiệc hậu Oscar

Tại đêm tiệc thường niên do tạp chí Vanity Fair tổ chức ở Los Angeles hôm 15/3, vợ chồng nhà sáng lập Amazon tình tứ nắm tay, tạo dáng trước ống kính. Cả hai cùng mặc trang phục đen, hướng đến phong cách sang trọng.
Tại đêm tiệc thường niên do tạp chí Vanity Fair tổ chức ở Los Angeles hôm 15/3, vợ chồng nhà sáng lập Amazon tình tứ nắm tay, tạo dáng trước ống kính. Cả hai cùng mặc trang phục đen, hướng đến phong cách sang trọng.
Lauren Sánchez ghi điểm trong đầm cúp ngực xẻ cao, tô điểm bằng vòng cổ kim cương. Tại Met Gala sẽ diễn ra vào tháng 5, vợ chồng cô là chủ tịch, cùng lên ý tưởng và quyết định danh sách khách mời. Trong chương trình Today đầu tháng 3, cô cho biết mong chờ chiêm ngưỡng những bộ trang phục độc đáo và lộng lẫy ở sự kiện.
Lauren Sánchez ghi điểm trong đầm cúp ngực xẻ cao, tô điểm bằng vòng cổ kim cương. Tại Met Gala sẽ diễn ra vào tháng 5, vợ chồng cô là chủ tịch, cùng lên ý tưởng và quyết định danh sách khách mời. Trong chương trình Today đầu tháng 3, cô cho biết mong chờ chiêm ngưỡng những bộ trang phục độc đáo và lộng lẫy ở sự kiện.
Video: E!
Buổi tiệc hậu Oscar còn có nhiều gương mặt nổi tiếng, như ca sĩ Rita Ora trong đầm xuyên thấu thêu hoa. Điểm nhấn của thiết kế là nơ khổng lồ phía sau và mũ lông đà điểu.
Buổi tiệc hậu Oscar còn có nhiều gương mặt nổi tiếng, như ca sĩ Rita Ora trong đầm xuyên thấu thêu hoa. Điểm nhấn của thiết kế là nơ khổng lồ phía sau và mũ lông đà điểu.
Siêu mẫu Kendall Jenner đặt Chanel may riêng một bộ đầm xanh dương, thêu họa tiết hoa, đính cườm dọc theo đường viền cổ và hông.
Siêu mẫu Kendall Jenner đặt Chanel may riêng một bộ đầm xanh dương, thêu họa tiết hoa, đính cườm dọc theo đường viền cổ và hông.
Kim Kardashian diện đầm ôm sát của Gucci.
Kim Kardashian diện đầm ôm sát của Gucci.
Người mẫu Alessandra Ambrosio tôn đường cong với đầm corset xuyên thấu.
Người mẫu Alessandra Ambrosio tôn đường cong với đầm corset xuyên thấu.
Kaia Gerber theo đuổi phong cách tối giản.
Kaia Gerber theo đuổi phong cách tối giản.
Người mẫu Emily Ratajkowski lăng xê chất liệu nhung với thiết kế xẻ sâu vòng một.
Người mẫu Emily Ratajkowski lăng xê chất liệu nhung với thiết kế xẻ sâu vòng một.
Đôi uyên ương Timothee Chalamet và Kylie Jenner cùng diện phong cách đơn sắc.
Đôi uyên ương Timothee Chalamet và Kylie Jenner cùng diện phong cách đơn sắc.
Sao Mai
Ảnh: AFP