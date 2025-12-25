Vợ tỷ phú Jeff Bezos 'lột xác' phong cách

Hôm 22/12, Lauren Sánchez cùng chồng - tỷ phú Jeff Bezos - mặc tông xuyệt tông, tới khu trượt tuyết ở Aspen. Cựu MC diện quần thể thao lót bông Idalen Softshell của Sun Valley, áo khoác đen và bốt đi tuyết. Cô chọn kính râm Moncler Diffractor ML0206 cỡ lớn mang đậm phong cách Gen Z. Ông Bezos chọn quần của Bogner Sport Tim, áo dài tay đồng điệu mũ lưỡi trai đen. Ảnh: GC Images
Tạp chí Elle nhận xét Lauren ngày càng ăn vận sành điệu, khác xa thời mới vào nghề từ giữa thập niên 1990 đến đầu những năm 2000. Thời điểm đó, cô chưa đầu tư ăn mặc, dùng đồ bình dân của các nhãn hiệu địa phương như áo phông, quần jeans, chân váy mini, dép xỏ ngón. Năm 2002, trong một lần xuất hiện tại sự kiện ở California, cô diện blazer màu hồng, quần jeans cạp trễ và dép xăng đan màu vàng. Ảnh: Mega
Lauren Sánchez diện áo ba lỗ, quần đen và bốt cao tại lễ khai trương nhà hàng White Lotus ở Hollywood, California năm 2003. Ảnh: Mega
Sinh năm 1969, Lauren lớn lên ở Albuquerque, New Mexico và mơ ước trở thành nhà báo từ khi còn nhỏ. Trong thời gian ở Đại học Nam California, cô vừa học vừa làm trợ lý tại đài truyền hình KCOP-TV ở Los Angeles. Sau khi ra trường năm 1994, cô làm cho nhiều nơi, như đài KTVK, Fox Sports Net, dẫn chương trình Good Day LA trong sáu năm. Năm 2016, cô thành lập công ty sản xuất phim trên không Black Ops Aviation.
Năm 2005, Lauren định hình gu mặc gợi cảm. Cô thường chọn áo váy xẻ ngực, thắt eo, tôn điểm mạnh cơ thể. Người đẹp cũng bắt đầu chú ý tới tóc, thay đổi nhiều kiểu dáng như tóc dài tỉa lớp uốn xoăn, tóc bob. Ảnh: Mega
Trước khi làm báo, cô từng nộp đơn xin làm tiếp viên hàng không cho hãng Southwest Airlines nhưng bị từ chối. Theo Mail, trong quá trình làm ở đài truyền hình, nhờ tính cách sôi nổi, Lauren dần dần hòa nhập vào thế giới người nổi tiếng. Nhờ thế, Lauren bắt đầu chăm chút vẻ ngoài, tập luyện giữ dáng, tìm hiểu về thời trang.
Lauren diện váy da cam, nhấn bằng thắt lưng to bản khi tới tham dự chương trình của tổ chức March of Dimes tại khách sạn Four Seasons ở Beverly Hills, California năm 2009. Nhiều người cho rằng cô mắc lỗi trang phục vì mặc váy nhàu, màu sắc kém sang. Ảnh: Pinterest
Phong cách của Lauren tại sự kiện gây quỹ từ thiện Larry King Live: Disaster in the Gulf Telethon năm 2011. Ảnh: PA Images
Trong những năm đầu thập niên 2010, cô nâng cấp tủ đồ, nhiều lần được khen ngợi với những bộ đầm dự tiệc quây ngực tôn dáng. Theo WWD, người đẹp biết cách phối đồ, chọn chất liệu và màu sắc tinh tế hơn.
Nhờ có quan hệ thân thiết với nhiều sao, thành công với công ty truyền thông, Lauren Sanchez được mời tới dự tiệc hậu Oscar 2012. Cô chọn bộ đầm tối giản màu cam, phối giày platform màu nude. Ảnh: AP
Năm 2019, cô công khai hẹn hò tỷ phú Jeff Bezos, đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc đời. Trong suốt bốn năm, họ tận hưởng những kỳ nghỉ xa hoa, chuyến đi bằng máy bay riêng, ăn tối tại các nhà hàng danh tiếng nhất thế giới. Họ du ngoạn trên du thuyền hạng sang, tham dự tiệc của các ngôi sao hàng đầu. Những chuyến mua sắm hàng hiệu xa xỉ giúp Lauren nâng tầm phong cách. Theo Elle, Lauren ưu tiên những bộ váy cắt xẻ gợi cảm khi đi bên người yêu. Tỷ phú Jeff Bezos liên tục tặng bạn gái túi Hermes và Chanel hiếm có, trang sức đắt đỏ. Ảnh: SplashNews
Cả hai mặc đồ đôi khi tham dự Gala kỷ niệm 10 năm Baby2Baby do Paul Mitchell tài trợ tháng 11/2021 tại Tây Hollywood, California. Có bạn trai tỷ phú, Lauren thuê stylist riêng để xây dựng phong cách, trang điểm và làm tóc tươm tất. Thay vì những bộ váy ngắn màu mè trước đây, cô được tư vấn chọn thiết kế xa xỉ của những hãng lớn như Versace, Dior, Schiaparelli, Dolce & Gabbana, Alexander McQueen. Ảnh: Baby2Baby
Lauren Sánchez mặc xuyên thấu khi cùng Jeff Bezos dự tiệc ở Nhà Trắng năm 2024. Video: Pagesix
Tháng 4, Lauren Sánchez tham dự lễ trao giải Breakthrough Prize lần thứ 11 tại Barker Hangar ở Santa Monica, California. Cô ghi điểm bằng đầm lụa spaghetti khoét cổ sâu, phối clutch độc lạ. Ảnh: AFP
Vợ chồng ông Bezos đi xem show thời trang ở Paris hồi tháng 10. Lauren toát lên vẻ cổ điển và sang trọng với đầm Chanel. Cô trở thành bà hoàng chơi đồ hiệu. Theo Vogue, Lauren sở hữu nhiều thiết kế đắt đỏ bậc nhất thế giới, từ quần áo đến túi xách, giày dép, trang sức.
Hiện tại, người đẹp dành phần lớn thời gian cho hoạt động từ thiện và giữ chức phó chủ tịch của Quỹ Trái đất Bezos - tổ chức do chồng cô thành lập, chuyên về chống biến đổi khí hậu và bảo vệ thiên nhiên.
Sao Mai