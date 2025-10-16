Vợ tỷ phú giàu nhất châu Á xách túi đính 3.000 viên kim cương

Bà Nita Ambani, vợ tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani, xách túi Hermès đính 3.025 viên kim cương, xa xỉ bậc nhất thế giới.

Theo Hindustan Times, tại tiệc do nhà thiết kế trang phục Manish Malhotra tổ chức ở Mumbai, bà Nita Ambani mặc bộ saree của nhà thiết kế, kết hợp các món phụ kiện trong bộ sưu tập của bà, gồm bông tai hình trái tim bằng ngọc lục bảo Columbia, vòng tay từ ngọc lục bảo và kim cương, túi xách đặc biệt của Hermès.

Trên trang cá nhân, Manish Malhotra viết trang phục và phụ kiện của bà mang tinh thần lễ hội mà ông tổ chức: cổ điển, rạng rỡ và tràn đầy niềm vui.

Bà Nita Ambani dự sự kiện với con dâu Bà Nita Ambani và con dâu Radhika Merchant tại tiệc của giới thời trang. Video: Zoom News

Ngày 15/10, hình ảnh bà Nita Ambani tại buổi tiệc vào top chủ đề được chú ý nhất mạng xã hội Weibo. Theo Ettoday, điểm nhấn trong set đồ của bà Nita Ambani là chiếc túi lấp lánh Hermès Sac Bijou Birkin do Pierre Hardy, giám đốc sáng tạo của Hermès High Jewelry, thiết kế.

Túi khảm 3.025 viên kim cương, tổng hơn 111 carat và là một trong chiếc túi xa xỉ nhất thế giới, chỉ có ba chiếc Sac Bijou Birkin trên toàn cầu. Phiên bản bà Nita Ambani cầm có phần khung từ da cá sấu và bạch kim, kim cương phủ khắp quai xách và thân túi, trong đó viên kim cương chính nặng 5 carat.

Trang phục dự tiệc của bà Nita Ambani. Ảnh: Vygr News

Theo Sina, toàn bộ quy trình chế tác Sac Bijou Birkin mất 5 năm và cần sự phê chuẩn của quản lý cấp cao thương hiệu. Giá trị chiếc túi chưa được công bố song theo Tatler Asia, mỗi chiếc Sac Bijou Birkin đều có giá khoảng hai triệu USD.

Bà Nita Ambani, 61 tuổi, là nghệ sĩ múa Bharatnatyam cổ điển và từng giảng dạy tại trường học. Cuộc đời bà thay đổi khi ông Dhirubhai Ambani xem một màn biểu diễn của Nita và sau đó giới thiệu bà cho con trai Mukesh Ambani. Hai người kết hôn năm 1985, sinh được ba người con. Ông Mukesh Ambani là người giàu nhất châu Á với khối tài sản 105 tỷ USD, theo Forbes.

Bà Nita là thành viên Ủy ban Olympic Quốc tế, ủy viên danh dự của Hội đồng Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở New York. Hiện bà điều hành công ty truyền thông trị giá 8,5 tỷ USD, thuộc đế chế kinh doanh do chồng bà kiểm soát.

Như Anh (theo Hindustan Times, Sina)