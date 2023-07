Vỡ túi ngực sau 10 năm nâng vòng một

TP HCMNgười phụ nữ 44 tuổi, đặt túi gel nâng ngực 10 năm trước, nay túi vỡ chảy tràn silicone ra ngoài, gây sưng đau ngực trái.

Ngày 16/7, bác sĩ Ngô Anh Kiệt, Giám đốc Viện thẩm mỹ Venus, cho biết siêu âm vú và chụp MRI ghi nhận túi ngực bên trái bị vỡ ngoài bao, phần silicone thoát ra ngoài bao xơ. Nếu không lấy ra, silicone có thể lan tới các mô xung quanh, gây viêm đau vùng ngực.

Ê kíp phẫu thuật lấy túi ra ngoài, loại bỏ hết mô silicone thoát ra xung quanh để tránh nguy cơ cho bệnh nhân, đồng thời đặt túi ngực mới trở lại.

Túi ngực bị vỡ được phẫu thuật lấy ra ngoài. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Theo bác sĩ Kiệt, túi ngực có thể bị vỡ do ngoại lực mạnh tác động từ bên ngoài như tai nạn xe hơi, ép ngực khi chụp nhũ ảnh, kim đâm vào túi khi làm sinh thiết vùng ngực, sang chấn trong quá trình phẫu thuật... Túi vỡ còn có thể do chất lượng của nhà sản xuất túi ngực hoặc theo tiến trình lão hóa bình thường của túi với thời gian12-35 năm.

"Trường hợp này đã phẫu thuật trên 10 năm nên không thể do sang chấn trong quá trình mổ đặt túi, bệnh nhân cũng không có chấn thương hay tác động gì bên ngoài nên có thể do chất lượng túi của nhà sản xuất", bác sĩ nói. Do đó, khi phẫu thuật bác sĩ lấy luôn túi không bị vỡ còn lại để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân.

Triệu chứng của vỡ túi ngực đối với túi nước muối sinh lý là ngực sẽ nhanh chóng xẹp trong vòng vài ba ngày và thường không có dấu hiệu do cơ thể hấp thu phần nước muối sinh lý này. Đối với túi gel, nếu vỡ trong bao sẽ rất khó phát hiện qua thăm khám và thường không có triệu chứng gì. Nếu vỡ ngoài bao thì phần silicone thoát ra ngoài bao xơ có thể lan tới các mô xung quanh, gây viêm đau. Việc chẩn đoán xác định vỡ túi ngực thường qua kết quả chụp MRI hoặc siêu âm ngực.

Thông thường, các nhà phân phối túi ngực tại Việt Nam áp dụng chính sách hỗ trợ túi ngực bị vỡ bằng túi ngực mới thay cho túi ngực bị vỡ.

Bác sĩ khuyến cáo người phẫu thuật đặt túi ngực nên chọn bác sĩ có kinh nghiệm tại địa điểm phẫu thuật an toàn, chọn loại túi ngực phù hợp của nhà phân phối uy tín, an toàn. Khi có triệu chứng bất thường, cần đến bác sĩ kiểm tra để có hướng xử trí kịp thời.

Lê Phương