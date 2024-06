Vợ tự làm bản thân bị thương vì người đàn ông khác

Người đàn ông kia bị thương ở ngón tay chụp hình cho vợ tôi xem, cô ấy lấy kéo tự làm tay mình bị thương.

Tôi và em cùng quê, kết hôn tròn mười năm, có với nhau hai mặt con, trai có, gái có, vào thành phố lập nghiệp. Vợ hơn tôi sáu tuổi, thuộc mẫu người ít nói, những việc đã quyết thì ai nói gì đi nữa cũng không bao giờ lung lay. Tôi thuộc típ tình cảm, thích sự quan tâm từ vợ, sau giờ làm về nhà chơi với con, tranh thủ việc nhà, ít đàn đúm bạn bè, luôn xem gia đình, con cái là ưu tiên hàng đầu. Tôi không bia rượu hay dính vào các vấn đề không tốt cho mình ở bên ngoài.

Đầu tháng sáu năm ngoái, tôi phát hiện vợ không như mọi ngày, linh tính mách bảo tôi rằng có gì đó bất thường. Rồi tôi phát hiện vợ nhắn tin qua lại với một người trên mạng xã hội từ khá lâu và bị lừa mất 25 triệu đồng từ chiêu bài chuyển quà tặng. Số tiền đó là đi vay của ông giám đốc công ty. Tôi hỏi vì sao. Vợ nói rằng do áp lực công việc, áp lực từ gia đình và tìm lý do ly hôn nhưng không biết lấy lý do gì, cũng chưa bao giờ tôi nghe lời xin lỗi từ vợ.

Tôi sốc toàn tập, một người vợ mình yêu quý, luôn tin tưởng hết mực lại đối xử với mình như vậy. Các ngày lễ trong năm hay sinh nhật tôi, có quên ngày nào đâu. Tháng sáu là sinh nhật tôi mà cô ấy lại làm như vậy, đối xử với tôi không ra gì. Mọi người trong gia đình đều khuyên tôi nên bỏ nhưng tôi thương con còn quá nhỏ, không nỡ lòng nào chia lìa chúng nó.

Minh họa: AI

Tới tận giờ, cô ấy lại tiếp diễn việc làm như vậy với tôi. Vài ngày trước, tôi biết vợ nhắn tin với một người đàn ông qua ứng dụng nói chuyện của nước ngoài, luôn có những lời nói mà chưa bao giờ tôi được nghe. Người đàn ông kia bị thương ở ngón tay chụp hình cho cô ấy xem. Cô ấy cảm động và cũng lấy kéo tự làm tay mình bị thương rồi chụp hình gửi qua cho bên kia xem. Tôi biết hết mọi việc nhưng chưa muốn làm to chuyện. Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.

Thanh Hải

