Vỡ tử cung sau tự phá thai 27 tuần

Hà NộiPhát hiện có thai 27 tuần, cô gái 27 tuổi tự mua thuốc phá thai tại nhà, sau đó đau bụng dữ dội, bác sĩ phát hiện vỡ tử cung.

Ngày 11/10, đại diện Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết bệnh nhân được chuyển từ tuyến dưới khi không có người thân đi cùng, bụng đau, mất máu. Bác sĩ Tạ Việt Cường - Phó Giám đốc Trung tâm Khám, điều trị Sản Phụ khoa cơ sở 2, thăm khám và phát hiện thai không trong buồng tử cung mà trong ổ bụng, có dịch máu góc gan, góc lách, chẩn đoán bệnh nhân vỡ tử cung.

Bệnh nhân được phẫu thuật cấp cứu, may mắn qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định. Hiện, người bệnh được theo dõi tại khoa sản thường.

Phá thai bằng thuốc được chỉ định khi thai dưới 7 tuần tuổi, đã làm tổ trong buồng tử cung và người mẹ không mắc các bệnh lý như tim mạch hay các bệnh về máu khác... Thuốc sẽ không có hiệu quả đối với trường hợp mang thai ngoài tử cung.

Phương pháp phá thai bằng thuốc (phá thai nội khoa) được đánh giá an toàn nhưng với điều kiện tiên quyết là phải thực hiện dưới sự chỉ định và theo dõi sát sao của bác sĩ. Thai phụ không được tự ý mua thuốc về phá thai tại nhà vì rất dễ xảy ra tai biến băng huyết, nhiễm trùng. Tuyệt đối không tự ý mua thuốc phá thai qua mạng hoặc theo lời truyền miệng, đặc biệt với thai lớn hoặc có tiền sử phẫu thuật tử cung - bởi điều đó có thể dẫn đến hậu quả thảm khốc, thậm chí tử vong nếu không được can thiệp kịp thời.

Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ nên tìm hiểu, trang bị kiến thức giới tính và phòng tránh đúng cách để tránh mang thai ngoài ý muốn. Các phương pháp tránh thai hiện đại phổ biến ngày này gồm: sử dụng bao cao su, đặt vòng, uống thuốc, tiêm thuốc tránh thai, que cấy tránh thai, triệt sản, thắt ống dẫn tinh.

Thúy Quỳnh