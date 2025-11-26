Vỡ tử cung lúc sinh, mẹ con được cứu trong 10 phút

TP HCMNgười phụ nữ mang thai 40 tuần 3 ngày bị vỡ tử cung tại vết mổ cũ trong lúc chuyển dạ, được bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 mổ tối khẩn và cứu sống hai mẹ con chỉ trong 10 phút.

Ngày 26/11, BS.CK2 Nguyễn Thị Huyền Trang, Trưởng Khoa Sản, Bệnh viện Quân y 175, cho biết thai phụ nhập cấp cứu đêm khuya vì đau dữ dội vùng vết mổ cũ, âm đạo ra máu đỏ tươi. Êkíp nhanh chóng thiết lập đường truyền, làm xét nghiệm và kích hoạt báo động đỏ. Chưa đầy hai phút sau, bác sĩ Trần Ngọc Sơn, Khoa Sản có mặt thăm khám, nhận định nguy cơ vỡ tử cung và chuyển sản phụ thẳng lên phòng mổ.

Em bé hồi phục tốt sau mổ sinh, trong vòng tay các y bác sĩ Bệnh viện Quân y 175. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Lúc này, bệnh nhân đau bụng dữ dội, bụng biến dạng, tim thai rời rạc. Các bác sĩ khối Ngoại, Sản và Gây mê hồi sức hội chẩn nhanh, thống nhất mổ lấy thai tối khẩn cấp, ưu tiên cứu sống hai mẹ con, bỏ qua toàn bộ thủ tục hành chính.

Khi mở ổ bụng, bác sĩ ghi nhận tử cung đã vỡ hoàn toàn, đường vỡ dài khoảng 13 cm tại vị trí sẹo mổ cũ, lan sát động mạch tử cung trái và lan xuống cổ tử cung. Thành sau tử cung bị lóc tách, khiến toàn bộ ngực - bụng thai nhi và dây rốn thoát ra ngoài tử cung. Ổ bụng có khoảng 700 ml máu đỏ tươi lẫn nước ối, nguy cơ tử vong rất cao nếu không xử trí trong thời gian cực ngắn.

Kíp sản lập tức đưa bé trai 2,9 kg ra khỏi bụng mẹ trong tình trạng tím tái, trương lực yếu, nhịp tim rời rạc, phối hợp Khoa Nhi hồi sức tích cực. Sau khoảng 5 phút, bé hồng hào và khóc tốt. Ca mổ tiếp tục tập trung kiểm soát chảy máu và phục hồi bảo tồn tử cung cho sản phụ.

"Tính từ lúc tiếp nhận đến khi đưa bé ra an toàn, toàn bộ quá trình chỉ khoảng 10 phút", bác sĩ Trang nói.

Hiện sức khỏe của hai mẹ con ổn định, hồi phục tốt. Thai phụ từng có sẹo mổ lấy thai cũ do khung chậu hẹp nhưng ở lần mang thai này không khám thai định kỳ, chỉ siêu âm hai lần và mong muốn sinh thường.

Theo bác sĩ Trang, vỡ tử cung là biến chứng sản khoa cực kỳ nguy hiểm, có thể gây tử vong nhanh cho cả mẹ và con. Thai phụ có sẹo mổ lấy thai cần khám thai định kỳ, đặc biệt từ tuần 36 trở đi để được đánh giá vết mổ cũ và tư vấn thời điểm, phương pháp sinh phù hợp. Dấu hiệu cảnh báo nứt vết mổ cũ gồm đau ngang trên xương mu, đau liên tục hoặc đau chói khi ấn, khi xuất hiện cần đến bệnh viện có khoa sản ngay.

Lê Phương