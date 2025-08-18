Vợ trẻ đăng ảnh ngồi khóc sau khi sát hại chồng

Phú ThọHà Thị Lai Hạ, 23 tuổi, khi cùng chồng về nhà sau chầu nhậu đã cầm dao đâm chết anh này trong lúc to tiếng.

Ngày 18/6, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự Hạ, trú xã Phú Mỹ, để điều tra hành vi Giết người.

Hà Thị Lai Hạ khi bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Theo xác minh ban đầu, 0h20 ngày 17/8, Hạ và người chồng 25 tuổi cùng đi liên hoan, uống rượu rồi về nhà ở khu 1, xã Phú Mỹ thì xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi cự, Hạ dùng dao đâm vào mạn sườn bên trái chồng. Nạn nhân ôm vết thương chảy máu chạy từ trong nhà ra ngoài sân.

Hạ cầm dao đuổi theo phía sau song không đâm tiếp. Bố mẹ chồng can ngăn không được. Nạn nhân ngã bất tỉnh ở sân trước nhà và tử vong sau đó.

Sau gây án, Hạ tự chụp ảnh đang ngồi khóc, áo có vết bẩn, và đăng lên Facebook cá nhân.

Vợ chồng Hạ lấy nhau khoảng 5 năm, có một con trai 5 tuổi và cùng làm công nhân trên địa bàn.

Phạm Dự