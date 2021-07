Vợ trầm cảm sau sinh mà tôi không thể ở bên

Vợ chồng tôi đều lập gia đình muộn, rồi sau hai năm mới có con gái đầu lòng. Tôi 40 tuổi, vợ kém một tuổi, ở Gò Vấp.

Thu nhập của chúng tôi ổn, vợ làm ngân hàng còn tôi làm vận tải biển cho một đơn vị nhà nước. Chúng tôi tiếp tục sinh bé trai trong thời điểm dịch bùng phát. Nhà tôi neo người, chỉ có mẹ vợ ở nhà trông cháu gái đầu. Lúc vợ nhập viện vì có nguy cơ sinh non, may mắn được chị vợ chăm. Do đặc thù công việc nên tôi phải làm ở Vũng Tàu, cứ 4 ngày làm rồi 4 ngày nghỉ luân phiên; không có dịch bùng phát thì tôi vẫn đi đi về về.

Vừa rồi nơi tôi ở dịch bùng phát nên tôi không về được. Trong thời gian này vợ sinh con, vợ chồng động viên nhau vượt qua khó khăn. Rồi vợ có dấu hiệu trầm cảm, tôi gọi điện thoại về chỉ nghe những tiếng tút dài, vài tin nhắn qua quýt của vợ và nội dung không ăn nhập. Từ khi vợ xuất viện, tôi cố gắng liên lạc để động viên vợ mà không được, chỉ hỏi thăm qua mẹ vợ. Chị vợ phải về quê cách ly rồi chuẩn bị tập huấn cho năm học mới.

Hôm nay tôi quyết định về nhà nhưng lại vướng mắc chuyện dịch dã. Lòng tôi nặng trĩu, lại quay về chỗ làm. Tôi hoang mang, lo lắng cho sức khỏe của vợ con. Tôi mong hết dịch bệnh để được đoàn tụ với gia đình. Xin mọi người chia sẻ cùng tôi.

Thành

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc