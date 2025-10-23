Vợ trả thù vì chồng lén hiến tinh trùng cho em dâu

Đài LoanNhiều năm sau mới biết chuyện, bà Ngô, 60 tuổi, giận dữ đăng 16 bài viết chửi mắng vợ chồng người em trên mạng xã hội, dọa giết cháu gái nên vướng lao lý.

27 năm trước, biết em trai bị vô sinh, chồng bà Ngô đã hiến tinh trùng cho em dâu, giúp vợ chồng em có một con gái nhờ thụ tinh nhân tạo.

Nhiều năm sau mới biết chuyện, bà Ngô vô cùng tức giận vì chồng hiến tinh trùng mà không có sự đồng ý của bà.

Từ tháng 6/2024 đến tháng 3 năm nay, bà Ngô nhiều lần sử dụng tài khoản Facebook ẩn danh hoặc tài khoản của chồng để đăng tin nhắn lên các nhóm cộng đồng địa phương và trang cá nhân của cháu gái: "Cô ta đã ngoại tình với anh trai chồng và sinh ra một đứa con gái".

Trong thời gian này, bà Ngô còn dùng trang Facebook của chồng, bắt chước giọng điệu của chồng để đăng tải những lời phỉ báng: "Em tôi là người đàn ông vô sinh, vợ nó đã tìm mọi cách để tôi với cô ta và có con", "Ngày xưa vì vô sinh, không thể thỏa mãn vợ nên phải đưa cả vợ và mẹ đến quỳ xin tôi làm cho vợ có thai...".

Ngoài ra, bà Ngô còn đăng ảnh và thông tin cá nhân của cháu gái lên một nhóm cộng đồng địa phương để bịa đặt, bôi nhọ.

Sau khi đăng 16 bài viết, bà Ngô gọi điện cho người em dâu mắng chửi và dọa giết cháu gái, khiến hai vợ chồng không thể chịu đựng được nữa. Họ quyết định trình báo cảnh sát và đệ đơn kiện.

Đầu tháng 10, Tòa án huyện Nam Đầu xác định hành vi của bà Ngô đã làm tổn hại đến danh tiếng của nguyên đơn và xâm phạm quyền riêng tư cá nhân. Bà Ngô đã thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng không đạt được thỏa thuận với nguyên đơn.

Do đó, tòa tuyên phạt bà Ngô bốn tháng tù về tội sử dụng trái phép thông tin cá nhân, cộng thêm 40 ngày tù do đe dọa và gây nguy hiểm cho an toàn công cộng. Cả hai hình phạt này đều có thể được giảm xuống thành phạt tiền, tổng số tiền sẽ là 160.000 Đài tệ.

Tuệ Anh (theo Ettoday, United Daily News)