Tôi tha thứ một lần, để rồi 8 năm sau vợ ngoại tình với vô số người

Tôi và vợ đang sống ly thân, chỉ giữ mối quan hệ vợ chồng vì muốn con cái vẫn có bố mẹ; còn về tình cảm, vật chất hay những thứ khác chẳng liên quan gì nữa rồi. Nếu có, chỉ là ông bà thông gia hai bên vì cháu thôi. Từ những năm 2017, lần đầu tiên tôi phát hiện ra vợ ngoại tình, nhận được nhiều lời khuyên của chị em, nào là ai cũng có sai lầm, nếu vợ đã xin lỗi, hứa sửa sai rồi thì nên tha thứ, vì con cái. Tôi tha thứ cho vợ. Bố mẹ hai bên cũng nói cả hai hãy cố gắng hàn gắn vì đây là lần đầu này kia. Đến giờ, sau 8 năm thì sao?

Vợ ngoại tình không biết bao nhiêu lần, đến nỗi tôi chán, chẳng cần ly dị nữa mà cứ thế ly thân nhưng nói với các con là đi công tác, có về thì bố một phòng mẹ một phòng, vậy thôi. Vợ ngoại tình đâu chỉ với một người mà với rất nhiều người. Lúc con được hai tuổi, vợ cặp với bạn thân, đi du lịch với nó. Lúc sinh nhật con 4 tuổi, vợ đi chơi với đồng nghiệp. Lúc con vào lớp một, đưa con đi khai giảng cũng là tôi, còn vợ bận đi chơi với chồng của bạn. Bạn nữ kia còn gọi cho tôi nói chuyện, tôi chỉ cười bảo: "Giờ không liên quan gì nữa, chỉ là trên đăng ký kết hôn còn để giữ cho con có bố có mẹ thôi".

Đợt dịch, vợ còn đến ở với một trai trẻ, ăn ở sinh hoạt cùng nó. Đợt này vợ lại cặp với người bạn cấp ba, người bạn cũng vợ con đề huề rồi. Vì tôi không liên quan nữa nên cũng chẳng muốn bóc phốt hay làm gì. Trước đó còn bảo chưa ly hôn vì con vì cái, giờ ai hỏi tôi cũng thản nhiên nói ly hôn rồi. Sắp tới chắc ly hôn thật, vì con giờ cũng lớn, không thể giấu mãi được, với lại tôi cũng muốn giữ tài sản cho con nên ly hôn còn để tên tài sản là mình, sau cho con. Tôi đã tha thứ, không chỉ một lần mà rất nhiều lần, rồi đâu lại vào đấy, có một lần sẽ có nhiều lần, chỉ là con người ấy chưa gặp đúng người, chưa vào đúng môi trường để tiếp tục ngoại tình thôi.

Thế nên tôi nghĩ có lần một sẽ có động lực làm lần hai, có nhiều sai lầm có thể tha thứ chứ ngoại tình thì tôi nghĩ là không. Tôi chỉ chia sẻ, cảnh báo với các bạn nếu đang có ý định tha thứ cho việc ngoại tình.

