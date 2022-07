Vợ tôi có ngoại tình không?

Vợ chồng tôi lấy nhau 14 năm, con cái đủ đầy, cuộc sống bình thường, giờ tôi có một vài băn khoăn về vợ.

Hiện tại, vợ chồng tôi ổn định về mặt vật chất, có nhà cửa đầy đủ. Gần đây vợ thường xuyên cầm điện thoại để vào mạng xã hội, thường xuyên chat với một người đàn ông đã có gia đình. Họ gửi cho nhau nhiều hình chụp, hỏi han, nhớ nhung. Vợ viết: "At the moment we have not been together yet, maybe next time... Maybe" (Hiện tại chúng ta chưa thể ở bên nhau, có thể thời gian tới... Có thể).

Tôi hỏi vợ đã say nắng người này rồi phải không, vợ chối một cách quyết liệt, sau đó đã xóa nick của người này. Tôi không biết vợ có âm thầm liên lạc với người đó nữa không. Mong các bạn tư vấn giúp, để tôi biết vợ tôi thế nào. Chân thành cảm ơn.

Hưng

