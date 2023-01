Vô tình đánh lạc hướng điều tra do quên túi tiền ở hiện trường

Trung QuốcVượt 2.000 km đi cướp, nhóm Vĩnh giết hai người song chỉ thu về 2.000 nhân dân tệ vì quên bọc tiền ở hiện trường. Điều này khiến cảnh sát lạc hướng điều tra suốt 12 năm.

Ngày 31/7/2005, hai thi thể được tìm thấy trong cửa hàng tạp hóa ở số 57 đường Long Quan Tây, thành phố Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên. Khoảng 30.000 nhân dân tệ tiền mặt nằm rải rác tại hiện trường rộng khoảng 20 m2; 2/3 không gian được chất đầy hàng hóa, chỉ có một lối đi rộng khoảng một mét để người qua lại.

Quán tạp hóa hiện trường án mạng. Ảnh: 163

Nạn nhân nữ bị đâm 17 nhát, nạn nhân nam cũng bị đâm 11 nhát. Ngoài vết thương do dao đâm, trên hai thi thể còn có dấu vết của hung khí khác. Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy một thanh thép được bọc trong giấy báo dính nhiều máu và bị uốn cong.

Trên quầy, cảnh sát tìm thấy một thùng mì gói chưa kịp dội nước và dấu vân tay của hai người lạ mặt trên thùng mì. Đây là bằng chứng duy nhất tại hiện trường.

Điều tra sơ bộ cho thấy, nam nạn nhân là ông Từ Thành Giang, 62 tuổi, người còn lại là con dâu, 34 tuổi. Do con trai tàn tật, ông Từ đến giúp con dâu việc vặt ở quán.

Cha con ông Từ thật thà, tốt bụng, nhiều người thường xuyên đến mua. Do hàng chục nghìn nhân dân tệ còn ở hiện trường, cảnh sát cho rằng động cơ gây án không phải thù hận hay cướp tiền.

Sau khi khám nghiệm tử thi, tổ chuyên án phát hiện vết thương chí mạng dẫn đến cái chết của ông Từ thuộc về vật cùn đánh vào đầu, chính là thanh thép. Hơn nữa, dù hai thi thể đều bị dao đâm, nhưng độ mạnh của vết thương không giống nhau nên có thể hung thủ từ hai người trở lên.

Cách đó 3 km, chủ một cửa hàng vật liệu cho biết cùng ngày có bán loại thanh thép này cho hai người đàn ông nói giọng Nhã An, nhưng không thể nhớ mặt.

Cảnh sát nhận định, những kẻ có thể gây ra vụ án giết người lớn và dã man như vậy rất có thể từng có tiền sử gây thương tích. Vào thời điểm kỹ thuật chưa mấy tiến bộ, cảnh sát bắt đầu sử dụng hai dấu vân tay mà họ tìm được để so sánh với những tên tội phạm có tiền án tương tự ở thành phố Nhã An. Vì công nghệ liên quan chưa đủ phát triển vào khoảng năm 2005 nên khi cảnh sát so sánh dấu vân tay vào thời điểm đó, vẫn phải phân biệt từng người một bằng mắt thường.

Sau ba tháng không thu được kết quả vụ án rơi vào bế tắc. Vài năm trôi qua, nhiều manh mối giết người mỗi năm trôi qua ngày càng thưa thớt, hai dấu vân tay được lấy tại hiện trường đã trở thành hy vọng duy nhất để giải quyết toàn bộ vụ án.

12 năm sau, cùng với sự phát triển của thời đại, cơ sở dữ liệu thông tin của công an được hoàn thiện. Cuối cùng vào năm 2017, cảnh sát Nhã An thu được chứng cứ có tính chất bước ngoặt. Một người đàn ông 42 tuổi đến từ Nghi Tân tên là Trần Vĩnh có dấu vân tay trùng khớp cao với dấu vân tay tại hiện trường.

Cảnh sát lấy lý do Vĩnh bị nghi trộm cắp vặt để áp giải về thẩm vấn.

Trần Vĩnh khi bị thẩm vấn. Ảnh: 163

Vĩnh ban đầu chối tội giết người nhưng sau 6 giờ lấy cung đã thừa nhận cùng 2 đồng bọn gây tội ác. Cảnh sát lập tức cùng lúc bắt cả hai.

Theo lời khai, đêm muộn 30/7/2005, Vĩnh khi đó 30 tuổi cùng Dũng 27 tuổi và Trương, 28 tuổi, là ba thanh niên cùng làng đang làm thuê việc tay chân tại Quảng Châu, do thu nhập thấp nên muốn kiếm thêm tiền.

Trong ba người, Vĩnh già nhất, từng nhiều lần trộm cắp đã đề xuất cách nhanh nhất là đi cướp. Quảng Châu kinh tế phát triển nhưng an ninh công cộng rất tốt. Vì vậy, Dũng đề xuất đến Nhã An, chỗ anh ta quen thuộc hơn và cũng yên bình, hẻo lánh hơn.

Tháng 7/2005, ba người họ rời Quảng Châu đến Nhã An đi cướp. Sau vài ngày dò xét, họ thấy rằng cửa hàng tiện lợi do gia đình ông Từ làm ăn rất tốt, có thể có rất nhiều tiền mặt. Để gây án, chúng mua một thanh thép và một con dao gọt trái cây. Và để tránh để lại dấu vân tay, các thanh thép cũng được bọc trong giấy.

Khoảng 23h ngày 30/7, cả ba nhằm lúc quán sắp đóng cửa, bước vào gọi một tô mì gói. Khi ông Từ đi đun nước sôi chuẩn bị chế vào tô, Vĩnh đóng cửa hàng, dùng thanh thép thực hiện tội ác. Phát hiện trong quán còn có người con dâu, Vĩnh ra lệnh cho Dũng và Trương ra tay nốt để bịt đầu mối.

Sau khi giết người, chúng bắt đầu tìm kiếm tiền mặt. Dũng lục tìm thấy hơn 30.000 tệ trên giường của con dâu và hai người còn lại tìm thấy hơn 2.000 trên quầy. Ba gã nhanh chóng bấm cửa cuốn rồi trườn ra ngoài để che giấu hiện trường. Nhưng điều kịch tính nhất khi này mới lộ diện.

Tại ngã tư đầu đường, khi cánh cửa cuốn vừa sập xuống sau lưng họ, Dũng ngớ người thú nhận,vừa rồi do quá căng thẳng đã để quên số tiền 30.000 tệ trong nhà. Nhưng đã quá muộn, cánh cửa cuốn không thể mở được từ bên ngoài.

Chúng nhanh chóng trốn khỏi hiện trường với vỏn vẹn 2.000 nhân dân tệ, rời khỏi Nhã An ngay trong đêm. Cảnh sát vì thấy tiền mặt bị bỏ lại, vô tình xác định sai hướng điều tra.

Người dân Nhã An quây kín hiện trường khi cảnh sát đưa nhóm Vĩnh đến thực nghiệm, năm 2017. Ảnh: 163

Trong những năm tiếp theo, ba người rơi vào tình trạng hoảng loạn liên tục, nhưng vì không bị cảnh sát bắt trong một thời gian dài chúng dần bắt trở lại bình thường.

Tháng 9/2017, cảnh sát Nhã An đã dẫn ba kẻ sát nhân trở lại để thực nghiệm hiện trường. Ngoài cửa, đám đông tự phát đốt pháo mừng. Căn nhà xảy ra án mạng sau 12 năm không ai dám thuê.

Ngày 27/7/2018, Tòa án nhân dân trung cấp thành phố Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên tuyên tử hình cả ba bị cáo.

Hải Thư (Theo 163, Sina)