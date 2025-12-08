Vợ tiết kiệm tới mức đồ lót cũ rách mới dám thay

Có lần tôi tặng vợ bộ mỹ phẩm nhân dịp sinh nhật, bị cô ấy cằn nhằn cả buổi, còn bắt đi trả lại.

Tôi 35 tuổi, kết hôn được 5 năm và có bé gái bốn tuổi, đang trả góp mua nhà. Cuộc sống gia đình nhìn bên ngoài khá ổn, thu nhập cả hai đều tạm đủ, con ngoan, không quá áp lực. Thế nhưng điều khiến tôi ngày càng mệt mỏi là sự tiết kiệm quá mức của vợ. Trước đây tôi nghĩ đó chỉ là thói quen, nhưng khi có con rồi, mọi thứ trở nên nặng nề hơn.

Vợ tôi vốn rất kỹ tính. Từ lúc sinh bé, cô ấy kiểm soát mọi chi tiêu từng chút: tã phải canh đúng số miếng mỗi ngày, sữa phải dùng đúng định mức, quần áo chỉ mua khi thật sự không mặc nổi nữa. Đồ chơi của con gần như không có. Tôi hiểu ý cô ấy muốn tiết kiệm để lo tương lai cho con, nhưng nhiều lúc thấy con cứ ôm đi ôm lại vài món đồ cũ, tôi chạnh lòng.

Sinh hoạt hàng ngày cũng đầy những câu chuyện nhỏ nhưng mệt mỏi. Cái máy lạnh bị chập chờn, lúc được lúc không, tôi muốn sửa thì cô ấy bảo "không sao, vẫn dùng được". Buổi tối con ngủ không ngon vì phòng quá bí, tôi đề nghị bật quạt và máy lạnh cùng lúc thì cô ấy tắt bớt, nói tốn điện. Có hôm nhìn con trằn trọc mãi, tôi thấy thương vô cùng.

Tiền lương của hai vợ chồng gom lại một chỗ, mỗi tháng chỉ giữ lại ít tiền tiêu cá nhân. Nhưng hễ tôi mua gì cho bản thân hay cho con, cô ấy đều hỏi rất kỹ. Một lần tôi mua cho con bộ sách tô màu giá hơn trăm nghìn, vợ tỏ ra khó chịu, nói "mấy cái này ở trường cũng có, mua làm gì cho phí". Con bé nghe thấy, nhìn tôi rồi cất sách vào góc, tự nhiên tôi thấy vừa buồn vừa tủi. Có lần bố tôi bệnh, tôi muốn gửi ít tiền cho ông mua thuốc nhưng cô ấy hỏi chi tiết đến từng khoản. Cô ấy không ngăn cản, nhưng cách nói khiến tôi cảm giác mình như đang làm điều gì đó sai.

Tôi cũng từng nhẹ nhàng nói với vợ rằng tiết kiệm là tốt, nhưng tiết kiệm quá thì cả nhà đều căng thẳng, đặc biệt là con. Tôi muốn con có tuổi thơ thoải mái hơn, có đồ chơi phù hợp, có những cuối tuần được dẫn đi công viên hay sở thú mà không phải cân nhắc xem có "phí" không. Nhưng vợ chỉ đáp: "Anh không lo chi tiêu nên không hiểu, em làm vậy là vì tương lai con". Tôi biết cô ấy thương con, thương gia đình, thậm chí hy sinh cả bản thân để tiết kiệm. Nhưng chính sự dè sẻn quá mức này khiến không khí gia đình lúc nào cũng nặng nề.

Với chồng với con còn đỡ, cô ấy tiết kiệm tới mức cực đoan với bản thân khiến tôi vừa giận vừa thương. Quần áo bên ngoài còn nhìn được, chứ quần áo lót là đồ đáng ra phải thay mới thường xuyên thì vợ mặc tới khi cũ rách không mặc được nữa mới thôi, bảo là bên trong ai nhìn đâu mà ngại. Cô ấy không có lọ mỹ phẩm, chai nước hoa nào. Có lần tôi tặng vợ bộ mỹ phẩm nhân dịp sinh nhật, bị cô ấy cằn nhằn cả buổi, còn bắt đi trả lại. Còn nhiều chuyện nhỏ nữa mà tôi không tiện kể ra đây.

Tôi băn khoăn không biết nên trò chuyện thế nào để vợ hiểu rằng thỉnh thoảng nên sống thoải mái một chút. Tôi yêu vợ, thương con, chỉ mong gia đình được nhẹ nhàng hơn. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Minh Đạt