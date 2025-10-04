Vợ thường xuyên báo ăn luôn ở công ty, muộn mới về

Tôi không rõ tình yêu tan biến từ lúc nào, hay do tôi khô khan ít thể hiện.

Tôi 38 tuổi, vợ ít hơn hai tuổi, có hai con trai, lớp bốn và lớp một đều ngoan ngoãn, khỏe mạnh. Về kinh tế, tôi thu nhập 30 triệu đồng mỗi tháng, đang trả nợ ngôi nhà thứ hai, căn nhà thứ nhất cho thuê. Tình cảm vợ chồng những năm đầu khá gắn bó, ít cãi vã nhưng gần đây khi khá nhiều vấn đề vợ chồng ít chia sẻ, tình cảm không còn nguyên vẹn như xưa, nói đúng hơn là trách nhiệm với con cái vẫn trọn vẹn, tình cảm đã cạn kiệt. Chúng tôi vẫn chung mâm nhưng không chung giường, tuy nhiên chuyện vợ chồng vẫn đều đặn theo đúng lứa tuổi, thường do tôi chủ động, vợ vẫn hưởng ứng khi tôi có nhu cầu. Sau đó lại về ngủ riêng, không ôm ấp, chia sẻ rộn ràng như xưa.

Tôi không rõ tình yêu tan biến từ lúc nào, hay do tôi khô khan ít thể hiện. Vợ bảo tôi không biết tặng quà, nói yêu dù công việc, gia đình tôi làm giúp vợ như rửa bát, giặt phơi quần áo, tài chính tôi gánh phần nhiều. Tôi nhiều lần tìm cách hâm nóng tình cảm nhưng vợ có vẻ không hào hứng như xưa. Tôi có đi xa hay về muộn, vợ không chờ hay gọi hỏi nữa. Có lúc cãi nhau, vợ nói vợ ở lại vì các con, tình cảm không còn nguyên vẹn như xưa. Tôi thấy mình có lỗi nhưng chưa tìm ra cách kéo cả hai về gần nhau hơn.

Đáng lo hơn là vợ dạo này thường xuyên đi làm muộn, tối nhiều hôm ăn ở công ty muộn mới về. Vợ bảo đi ăn với đồng nghiệp công ty nhưng tôi nghĩ có nguyên nhân sâu xa nào đó khiến vợ mệt mỏi, không muốn về hay đang có một thế lực nào đó khiến vợ muốn rời đi. Khi không có bằng chứng gì, tôi không nói bất cứ điều gì với vợ. Đôi lúc vợ chê tôi vô tâm, vợ chồng có giận dỗi nhưng ít khi to tiếng, nhất là trước mặt các con, tuy nhiên có thể điều đó âm ỉ khi không thẳng thắn giải quyết mâu thuẫn mà qua tin nhắn.

Có một lần, hơn một năm trước, vợ soạn đơn ly hôn trong máy và gửi tôi đọc rồi chúng tôi làm hòa và không bao giờ nhắc lại nữa. Nhưng từ đó, đôi lúc tôi nghĩ có khi vợ muốn ly hôn, điều khiến tôi trăn trở nhất là hai con còn nhỏ, chúng rất tình cảm, yêu thương ông bà nội, ngoại và bố mẹ. Tôi nghĩ nếu ở lại, cả hai không biết giữ cuộc hôn nhân này đến bao giờ khi đã không còn cảm thấy hạnh phúc trong chính ngôi nhà của mình. Tôi viết những dòng này để chia sẻ với mọi người mong nhận được lời khuyên để cân bằng lại cuộc sống gia đình. Tôi nên tiếp tục vì con hay đối diện thẳng thắn vấn đề để giải thoát cho cả hai?

Bình Trọng