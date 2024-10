Vợ thua xa người yêu cũ của tôi

Tôi chỉ muốn kết thúc hôn nhân ngay lúc này, đường ai nấy đi cho thoải mái, chứ sống thế này tôi không thể nào chịu nổi.

Tôi và vợ tuổi đã đầu 4, kết hôn được hơn 13 năm, có con gái nhỏ 11 tuổi. Kinh tế gia đình vừa đủ ăn, không dư dả mấy. Vợ tôi còn trẻ thuộc dạng hoa khôi, đẹp nhất nhì trong địa phương, thời sinh viên trải qua vài mối tình. Tôi cũng vậy. Cả hai gặp nhau khi làm chung cơ quan và cưới nhau. Lúc đó tôi đã phụ những người con gái yêu mình thật lòng để cưới em. Sau này tôi nghỉ việc, ra ngoài làm công ty khác, công việc tương đối ổn định.

Do vợ được gia đình nuông chiều từ bé nên làm việc gì cũng theo ý mình, thích gì làm đó. Tôi thấy không vui mấy nhưng lâu ngày cũng thành quen. Con gái tôi được mẹ vợ lên chăm từ bé nên vợ chồng tôi rất tự do và về tiền bạc, không quản tài chính nhau nhưng trong cuộc sống thì cảm thấy ngày càng xa cách. Trong nuôi dạy con cái, tôi không có tiếng nói. Trong quan hệ với gia đình bên nội, vợ tôi không khéo nên trong dòng họ, không ai thích em cả. Còn so sánh đức tính, vợ thua xa người yêu cũ mà tôi từng phụ họ.

Trong cuộc sống vợ chồng hàng ngày, vô cùng tẻ nhạt. Có lúc bệnh hoạn cần động viên, chăm sóc, vợ nói tôi không nên than vãn, ráng chịu, cố mà vượt qua. Trong sinh hoạt hàng ngày, có lúc tôi muốn vui vẻ chọc ghẹo, âu yếm nhau thì toàn nhận lại những gáo nước lạnh, thờ ơ, quát tháo, khó chịu. Rồi tôi dần mất cảm xúc luôn. Đến tối khi lên giường đi ngủ, càng nhàm chán hơn nữa. Lên giường chỉ biết chăm chăm ôm cái điện thoại lướt mạng, chơi game, mệt thì ngủ (ngáy to). Có hôm tôi muốn vợ chồng tâm sự, âu yếm, nói chuyện nhau nghe, vợ lại tỏ vẻ cau có, bực bội như tôi đang làm phiền vậy (cả tháng chỉ gần gũi nhau 2-4 lần là cùng). Thế là lâu ngày chán lại càng thêm chán.

Tôi nghĩ trong mắt vợ, chắc tôi vô dụng, không mang lại cuộc sống dư dả cho em, có lúc còn so sánh tôi với người khác, nghe cũng chạnh lòng. Cảm giác kéo dài lâu ngày như thế khiến tôi chai lì cảm xúc, không còn yêu thương, tình cảm như trước nữa. Tôi chỉ muốn kết thúc hôn nhân ngay lúc này, đường ai nấy đi cho thoải mái, chứ sống thế này tôi không thể nào chịu nổi. Hôn nhân tẻ nhạt, nhàm chán vô cùng. Giờ nói ra cho vợ biết cũng không biết phải nói thế nào vì còn kẹt đứa con nhỏ. Xin mọi người cho tôi lời khuyên chân thành.

Thành Trung