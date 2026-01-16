Vợ bỏ tôi vì có người khác sau một năm cưới

Tôi còn yêu em nhiều, cũng mong quên chuyện cũ nhưng chưa thể được; sao tôi không thể quên người bạc tình, lại ngoại tình nữa?

Tôi và em kết hôn một năm, giờ đường ai nấy đi chỉ vì em đam mê người khác, không từ bỏ được những dục vọng tầm thường. Em chấp nhận bỏ tôi để đến với người mới. Trong lòng tôi còn nhớ về em, yêu em nhiều lắm. Giờ tôi không còn cách nào khác có thể liên lạc với em. Tôi muốn gặp em nhưng không bao giờ được nữa. Hiện tại tôi luôn sống trong đau khổ, dằn vặt, dẫu biết chúng tôi ly hôn phần nhiều là do lỗi của tôi, nhưng đâu phải hoàn toàn là do tôi đâu chứ.

Tôi giờ sống chẳng khác nào cái xác không hồn, ngày đi làm, cố làm thật nhiều việc để quên đi nỗi nhớ em. Đêm về tôi nhớ em vô cùng, nhớ những kỷ niệm ngày hai đứa còn yêu, rồi những kỷ niệm trong hơn một năm là vợ chồng. Làm sao tôi có thể quên em? Tôi còn yêu em nhiều, cũng mong quên được em để yên ổn sống tiếp nhưng chưa thể làm được. Tại sao tôi không thể quên được người bạc tình, lại ngoại tình nữa? Mong được mọi người chia sẻ. Chân thành cảm ơn.

Hoàng Nam