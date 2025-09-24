Vợ thái độ mỗi khi tôi cầm điện thoại cô ấy

Tôi tin vợ không có gì khuất tất nhưng nhất định cô ấy không cho tôi đụng vào điện thoại, bảo đó là vật riêng tư.

Tôi 35 tuổi, vợ kém 5 tuổi, kết hôn gần 6 năm, có một bé gái 4 tuổi. Vợ tôi là người hướng nội, khá kín đáo, làm nhân viên văn phòng, tính cẩn thận, chu toàn trong mọi việc từ chăm con, lo bếp núc, quản lý chi tiêu đến đối nội đối ngoại đều đâu ra đấy. Tôi lại thuộc típ người cởi mở, thích chia sẻ, hay tâm sự nên chuyện gì cũng kể cho vợ nghe.

Chúng tôi nhìn chung sống hòa thuận, hiếm khi cãi vã. Tuy nhiên, có một điều khiến tôi luôn cảm thấy khó chịu là vợ tuyệt đối không cho tôi xem điện thoại của cô ấy. Không phải tôi nghi ngờ vợ ngoại tình hay có bí mật mờ ám, tôi luôn tin cô ấy không bồ bịch gì, giờ giấc đi làm đều đặn, về nhà là lo cơm nước, con cái. Thế nhưng mỗi khi tôi cầm vào điện thoại vợ, kiểu theo thói quen, cô ấy đều khựng lại, tỏ thái độ, khó chịu rồi đòi lại.

Tôi từng nhẹ nhàng hỏi vì sao cô ấy lại như vậy. Vợ chỉ cười bảo: "Điện thoại là vật riêng tư", không muốn bị soi mói, muốn có một góc nhỏ cho riêng mình. Tôi hiểu nhưng vẫn chạnh lòng. Tôi không có gì giấu giếm vợ, điện thoại đặt đâu cũng được, cô ấy muốn xem lúc nào thì xem. Tôi tin vợ nhưng vẫn mong hai vợ chồng có thể cởi mở hơn, tôi phải làm sao để vợ chồng không còn khoảng cách?

Hoàng Dũng