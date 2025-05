Vợ tài tử Hong Kong mang thai ở tuổi 58

Trần Lệ Lệ, vợ của diễn viên TVB Hoàng Trạch Phong, mang bầu ở tuổi 58 nhờ phương pháp thụ tinh nhân tạo.

Theo HK01, đôi vợ chồng nhận chú ý lớn sau khi Hoàng Trạch Phong công khai tin vui của gia đình, hôm 5/5. Trần Lệ Lệ đang ở tháng thứ năm thai kỳ, dự sinh vào tháng 9. Diễn viên nói: "Vợ chồng tôi đều theo đạo Phật nên chọn báo hỷ sự vào lễ Phật đản (5/5). Từ khi kết hôn, chúng tôi mơ ước có hai con".

Hoàng Trạch Phong và Trần Lệ Lệ cưới năm 2010, cô sinh con đầu lòng ở tuổi 52. Tài tử cho biết con gái sáu tuổi vui mừng khi sắp có em gái, bé thường nói chuyện với em trong bụng mẹ.

Gia đình Hoàng Trạch Phong năm 2019 (trái) và hình chụp tháng 5/2025. Ảnh: HK01

Trần Lệ Lệ sảy thai hơn một năm trước, vì vậy vợ chồng cẩn trọng giữ gìn an toàn cho mẹ và bé. Khi sinh lần đầu, Trần Lệ Lệ nguy cơ tai biến mạch máu não, được chăm sóc ở phòng điều trị tích cực sau sinh. May mắn hai mẹ con bình an.

Trên các mạng xã hội, nhiều người chúc mừng, động viên Trần Lệ Lệ song cũng có các ý kiến lo lắng cho sức khỏe của thai phụ. Hoàng Trạch Phong cho biết anh không để tâm những bình luận tiêu cực, chỉ tâm niệm chăm sóc tốt cho người thân, nỗ lực kiếm tiền cho gia đình.

Vợ chồng Hoàng Trạch Phong tin con lớn lên mạnh mẽ, kiên cường. Ảnh: St Headline

Tài tử 58 tuổi, tên thật Hoàng Trạch Dân, gia nhập làng giải trí sau khi học lớp đào tạo diễn xuất của TVB năm 1987. Anh đóng vai phụ ở nhiều tác phẩm như Thư kiếm ân cừu lục, Cảnh sát mới ra trường 2, Cái thế hào hiệp, Thủy Hử anh hùng truyện, Nam hiệp Triển Chiêu, Bạch phát ma nữ truyện, Liêu trai, Sở Hán kiêu hùng, Thiếu niên tứ đại danh bộ, Ngũ vị nhân sinh, Phi hổ, Quyền vương.

Ngoài đóng phim, Hoàng Trạch Dân kinh doanh quán bar, nhà hàng. Anh còn là huấn luyện viên bơi và Moay Thái.

Như Anh (theo HK01)