Vợ tài tử George Clooney dạo phố như catwalk

Hôm 5/2, vợ chồng George Clooney tới Milan. Amal mặc cả bộ của Versace, gồm áo khoác len cashmere 4.390 USD (gần 114 triệu đồng), váy ngắn 1.195 USD (31 triệu đồng), túi Medusa 95 giá 2.495 USD (64,7 triệu đồng) và bốt họa tiết da báo. Theo Pagesix, nữ luật sư được người hâm mộ khen ăn mặc sành điệu, phong cách tự tin.
Theo Vogue, Amal Clooney hiếm khi mắc lỗi thời trang hay mất điểm vì ăn vận xuề xòa. Đời thường, cô vẫn duy trì nguyên tắc phối đồ tươm tất, kỹ lưỡng mỗi lần ra ngoài. Giới yêu thời trang gọi vui phong cách dạo phố của người đẹp như bước ra từ sàn diễn thời trang.
Amal theo đuổi phong cách tinh tế, thanh lịch, ưu tiên những thiết kế có đường cắt may sắc nét, phom dáng chuẩn, chất liệu cao cấp. Nhờ áp dụng quy tắc này, bộ đồ dạo phố của cô luôn có cảm giác sang mà không phô trương.
Trong một lần dắt chó đi dạo, Amal ghi điểm bằng bộ váy da lộn, bốt cổ ngắn. Cô tô điểm bằng kính râm và túi đeo vai. Khán giả nhận xét trang phục này của cô có thể mặc đi làm, hẹn hò.
Cô phối jumpsuit hoa với áo khoác denim, tạo phong cách bằng đôi giày màu bạc và mũ rộng vành.
Phong cách thập niên 1970 được cô thể hiện thông qua quần ống loe thêu thủ công, túi tua rua và crop top.
Trang phục cân bằng vẻ năng động và trang nhã gồm bộ váy áo xếp ly màu nâu nhạt và giày bệt.
Theo Instyle, cô còn trung thành với phong cách tối giản, nhờ vậy tránh được lỗi phối đồ rườm rà.
Một trong những bí quyết giúp Amal mặc đẹp là sử dụng giày cao gót, sandals và bốt. Những thiết kế này có tác dụng tôn chiều cao, vừa giúp tổng thể trông sang hơn.
Amal hầu như không mặc quần jeans ống rộng. Cô chuộng dáng skinny, ống đứng, ống côn hoặc loe. Những kiểu quần này giúp tôn chân tối đa và trông gọn gàng.
Cô thỉnh thoảng chọn quần cạp trễ, crop top, tạo hiệu ứng trẻ trung so với tuổi.
Trong một lần đi nghỉ dưỡng với chồng, cô kết hợp quần shorts, dép cao gót, áo ren, xách túi Chloé.
Amal Clooney, 48 tuổi, là luật sư nhân quyền người Anh gốc Lebanon. Cô từng là sinh viên của cao đẳng St Hugh ở Oxford, sau đó học thạc sĩ luật tại đại học New York. Amal nói thành thạo ba ngôn ngữ Anh, Pháp và Arab. Sự nghiệp của cô gắn liền nhiều vụ giải cứu con tin, đòi công bằng cho các nhà hoạt động xã hội, chống lại tội ác diệt chủng. Cô cưới tài tử George Clooney năm 2014 ở Venice và có con song sinh.
Thời trang thảm đỏ của Amal Clooney. Video: Harper's Bazaar
Sao Mai
Ảnh: Backgrid, SplashNews