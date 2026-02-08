Vợ tài tử George Clooney dạo phố như catwalk

Trong một lần đi nghỉ dưỡng với chồng, cô kết hợp quần shorts, dép cao gót, áo ren, xách túi Chloé.

Amal Clooney, 48 tuổi, là luật sư nhân quyền người Anh gốc Lebanon. Cô từng là sinh viên của cao đẳng St Hugh ở Oxford, sau đó học thạc sĩ luật tại đại học New York. Amal nói thành thạo ba ngôn ngữ Anh, Pháp và Arab. Sự nghiệp của cô gắn liền nhiều vụ giải cứu con tin, đòi công bằng cho các nhà hoạt động xã hội, chống lại tội ác diệt chủng. Cô cưới tài tử George Clooney năm 2014 ở Venice và có con song sinh.