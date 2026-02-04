'Võ Tắc Thiên' Lưu Hiểu Khánh bán chữ

Diễn viên Trung Quốc Lưu Hiểu Khánh bán bốn chữ "Bình an hỷ lạc" giá 3.888 nhân dân tệ (14,5 triệu đồng).

Theo Yahoo, dịp cận Tết Âm lịch 2026, nghệ sĩ 76 tuổi gây chú ý khi thực hiện các buổi livestream bán thư pháp. Chữ "Phúc" được niêm yết giá 1.088 nhân dân tệ. Cụm "Bình an hỷ lạc" giá 3.888 nhân dân tệ.

Nhân viên của Lưu Hiểu Khánh cho biết tất cả chữ bán ra đều có đóng dấu tên diễn viên, đóng khung. Các buổi livestream của bà thường thu hút hàng chục nghìn lượt người theo dõi.

Một bộ phận khán giả nhận xét mức giá thư pháp của Lưu Hiểu Khánh cao. Số khác cho rằng người mua chủ yếu là fan của minh tinh, với mục đích lưu chữ làm kỷ niệm. Lưu Hiểu Khánh livestream theo hình thức viết đến đâu bán đến đó. Sau ba buổi, diễn viên thu hơn 500.000 nhân dân tệ (gần 1,9 tỷ đồng).

Diễn viên từng tổ chức triển lãm thư pháp cá nhân năm 2020, lúc đó một bức 16 chữ của bà được bán với giá hơn một triệu nhân dân tệ (3,7 tỷ đồng).

Nghệ sĩ hiện hoạt động sôi nổi ở làng giải trí, thường xuyên tham gia show thực tế, đóng phim ngắn, quảng cáo. Trong talkshow hôm 2/2, Lưu Hiểu Khánh nói người xung quanh thường nhắc đến tuổi của bà trong khi bản thân diễn viên không bận tâm điều này. "Quá để ý đến tuổi tác là biểu hiện của sự lạc hậu", nghệ sĩ nói.

Bà cho biết sức khỏe tốt, không ăn kiêng, hàng ngày ăn nhiều thịt, đi bộ hoặc chạy hơn một giờ mỗi buổi sáng. Ngoài ra, bà không lo sợ làm lại từ đầu, không ngại thử sức lĩnh vực mới.

Lưu Hiểu Khánh đóng phim 50 năm, nổi tiếng với Võ Tắc Thiên, Lửa thiêu cung A Phòng, Phượng hoàng lửa, Tiểu Hoa, Phù dung trấn. Khi ở đỉnh cao danh tiếng, năm 2002, bà bị điều tra vi phạm luật kinh doanh, trốn thuế, phải ngồi tù 442 ngày. Nhờ tài năng diễn xuất, sau khi ra tù, Lưu Hiểu Khánh dần lấy lại vị trí diễn viên chính.

Bà trải qua ba cuộc hôn nhân, chồng thứ tư là ông Vương Hiểu Ngọc - doanh nhân người Mỹ gốc Hoa. Ba năm qua, nghệ sĩ vướng tin ly hôn nhưng bà không phản hồi. Năm 2024, một người đàn ông tự nhận là bạn trai của Lưu Hiểu Khánh tiết lộ các đoạn chat, ghi âm về cuộc tình giữa hai người. Theo Sina, nghệ sĩ bình tĩnh xử lý sự việc. Bà cho rằng thời nay, dư luận bao dung, bênh vực những người bị lộ đời tư hơn là chê cười, công kích họ. Vì thế, với bà sự việc "không có gì to tát". Nghệ sĩ cũng chỉ trích hành động phát tán file ghi âm là "nhục nhã, đáng hổ thẹn".

