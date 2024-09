Vợ suốt ngày trầm tư về tiền bạc khiến tôi áp lực

Tôi là tác giả bài: “Vợ ham làm giàu trong khi năng lực bình thường”, cảm ơn quý độc giả đã cho những lời khuyên quý giá.

Tôi đã âm thầm theo dõi hoạt động và trao đổi của vợ với nhóm đa cấp kia qua các nhóm, 99% người tham gia là phụ nữ đang làm văn phòng, mong muốn kiếm thêm thu nhập. Dẫn dắt họ là các chị có lịch sử tham gia các công ty đa cấp khác, họ tạo lý lịch rất đẹp trên mạng xã hội kiểu phụ nữ thành đạt, gia đình viên mãn, đi du lịch nhiều nơi. Họ ghi rất chung chung là có một mô hình kinh doanh kỹ thuật số 4.0 muốn chia sẻ cho các chị em khác, công việc này không mất nhiều thời gian, không mất chi phí tham gia hay phải bỏ vốn để trữ hàng, lại có thêm nguồn thu nhập thụ động tốt, được chồng con và đồng nghiệp ủng hộ.

Sau tất cả những lời hoa mỹ, những khóa coaching trực tuyến, vợ tôi được tư vấn mua gói sản phẩm gồm máy lọc nước ion kiềm và máy nước nóng khoáng của thương hiệu Nhật Bản, văn phòng đặt ở Thái Lan, với tổng chi phí là 70 triệu đồng. Vợ tôi tin sái cổ, âm thầm lấy tiền cá nhân dành dụm cộng với vay tín dụng để mua rồi tham gia công ty. May mắn là sau đó tôi phát hiện kịp thời nên đã làm ầm lên, mềm mỏng có, căng thẳng có (dọa gửi đơn ly hôn), thậm chí thu thập các thông tin liên quan đến nhóm họ để tố giác. Cuối cùng họ phải trả lại tiền cho vợ tôi, vợ mất đi một ít gọi là phí đào tạo (coaching).

Sau sự việc trên vợ tôi mới lờ mờ nhận ra bản chất của mô hình này nhưng ít nhiều cũng sứt mẻ tình cảm vợ chồng khi tôi làm áp lực với vợ. Cuộc sống chúng tôi sau đó trở lại bình thường, vợ đã tập trung lại công việc. Tuy nhiên, vấn đề phát sinh là sau thời gian yên ổn ngắn ngủi này, vợ bắt đầu trầm tư về tiền bạc, sợ thiếu, stress, đâu đó gây áp lực ngược cho tôi. Kiểu vợ muốn đi chơi đâu đó thêm (đi nước ngoài), muốn mua này mua kia nhưng tài chính eo hẹp. Vợ muốn có nhiều tiền để khỏi phải lo lắng về sau.

Vừa rồi đi chơi với nhóm bạn thân cấp ba, thấy có bạn nữ còn độc thân làm về may mặc, có chút cơ ngơi (kèm theo đống nợ hơn chục tỷ đồng), vợ tôi về kể kiểu hâm mộ, đâu đó lại bắt đầu so sánh gia đình mình với bạn kia. Khổ nỗi, sau khi so sánh xong, chẳng thấy vợ làm gì thêm để kiếm thu nhập sau giờ làm, lại dành thời gian để lướt mạng xã hội. Vài hôm sau vợ quay lại than thở, tự dưng tôi thấy áp lực ngang, kiểu mình là trụ cột mà để vợ phải "khổ". Giờ tôi phải làm sao, chẳng nhẽ vợ chồng lại suốt ngày cãi nhau về tiền bạc?

