Võ sư khua chân, khống chế kẻ quấy rối tình dục trên phố

AnhNhà vô địch môn võ Jiu-Jitsu đánh ngã nghi phạm bằng một cú quét chân, sau khi thấy kẻ này quấy rối một thiếu nữ và tấn công hai người khác.

Ivan Skoko, võ sư 29 tuổi, cho biết tình cờ chứng kiến vụ việc tại khu vực ga Moorgate, London sau khi kết thúc buổi tập thể dục vào khoảng 21h ngày 5/12.

Một thiếu nữ 14 tuổi la hét nói bị một gã đàn ông sờ mông khi cô đang đi bộ về nhà. Hai thiếu niên dũng cảm can thiệp, giơ tay đẩy người đàn ông không cho đi nhưng bị kẻ này dọa đánh. Một thiếu niên bị hắn đấm nhưng trượt.

Sau khi hỏi chuyện, Ivan tiếp cận, đánh ngã người đàn ông chỉ bằng một cú quét chân, sau đó dùng đầu gối khống chế hắn trên mặt đất. Ivan ngăn cản hai thiếu niên đánh kẻ này và yêu cầu thiếu nữ (đang quay video) gọi cảnh sát.

Võ sư quét ngã, khống chế kẻ quấy rối tình dục trên phố Ivan Skoko chia sẻ video về vụ việc trên Instagram.

Khi nhà chức trách đến, Ivan cung cấp thông tin cá nhân cho họ rồi rời khỏi hiện trường.



Ivan là nhà vô địch môn võ Jiu-Jitsu tại giải British Open 2025, NAGA London 2025 và IBJJF London Fall Open 2025 ở hạng mục đai đen dành cho người trưởng thành. Anh đang điều hành các lớp võ thuật Jiu-Jitsu tại phòng tập ở khu Elephant and Castle, phía nam London.

Sự việc này xảy ra chỉ hơn một tháng sau khi Ivan giúp bắt một nghi phạm móc túi mang theo búa làm vũ khí tại ga Borough. Anh cũng dùng chân quét ngã nghi phạm rồi đè xuống sàn nhà ga cho đến khi cảnh sát đến.

Dù nhận được nhiều lời khen ngợi là "Người Dơi của London", song hành động tự ngăn chặn hoặc bắt giữ tội phạm của cá nhân khi không có thẩm quyền pháp lý như Ivan là bất hợp pháp ở Anh vì liên quan đến việc tự mình thực thi pháp luật, có thể dẫn đến nhiều tội ác khác bao gồm hành hung, giam giữ trái phép, trộm cắp, gài bẫy và phá hoại hòa bình.

Tuệ Anh (theo The Sun, Daily Mail)