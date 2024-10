Vợ sợ tôi sa ngã khi giữ lại 300 triệu đồng tiền lương

Vợ lo nếu tôi giữ quá nhiều tiền có thể sinh thói hư tật xấu nên muốn tôi chuyển thêm một phần thu nhập cho cô ấy quản lý.

Đưa vợ 200 triệu đồng mỗi tháng, em vẫn không hài lòng

Tôi là tác giả bài viết "Đưa vợ 200 triệu đồng mỗi tháng, em vẫn không hài lòng". Sau khi bài viết được đăng, tôi thấy có một số bạn đọc thắc mắc về công việc cũng như thu nhập của tôi. Tôi làm việc tại văn phòng Việt Nam của một trong những tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới, với sản phẩm mà có lẽ mọi người đều sử dụng hàng ngày. Mức thu nhập 500 triệu đồng/tháng sau thuế của tôi chỉ thuộc mức trung bình - cao trong tập đoàn. Thực tế, nhiều kỹ sư làm lâu năm tại đây có thu nhập còn cao hơn tôi rất nhiều. Ngay cả kỹ sư mới ra trường cũng nhận mức lương cơ bản khoảng 100 triệu đồng mỗi tháng.

Về phần vợ tôi, chúng tôi đã nhiều lần trao đổi thẳng thắn về vấn đề tài chính. Tuy nhiên, vợ vẫn có những lý do mà tôi chưa đề cập chi tiết trong bài viết trước. Chẳng hạn, ngôi nhà chúng tôi đang ở là do bố mẹ vợ xây và nhiều tài sản khác cũng do bố mẹ cô ấy sang tên cho hai vợ chồng. Vì vậy, vợ cho rằng tôi nên đóng góp nhiều hơn để cân đối trách nhiệm tài chính giữa hai bên. Ngoài ra, cô ấy còn lo nếu tôi giữ quá nhiều tiền trong tay, có thể sinh nhiều thói hư tật xấu nên muốn tôi chuyển thêm một phần thu nhập mỗi tháng cho cô ấy quản lý.

Tôi hiểu và trân trọng những gì vợ đã làm cho gia đình, nhưng điều này khiến tôi cảm thấy áp lực. Làm thế nào để vừa duy trì được sự ổn định tài chính, vừa để vợ cảm thấy an tâm mà không gây ra thêm căng thẳng là điều tôi vẫn đang tìm cách giải quyết. Mong nhận được sự chia sẻ và góp ý từ mọi người.

Hữu Anh