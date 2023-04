Võ sĩ Việt Nam sắp so găng cao thủ Trung Quốc

Bà Rịa - Vũng TàuNguyễn Văn Hải và Phạm Hữu Thương sẽ thượng đài với các võ sĩ Trung Quốc tại sự kiện quyền Anh quốc tế WBO Chapter 3 The Rising Stars.

The Rising Stars diễn ra tại The Grand Ho Tram tối 22/4, với sáu trận đấu. Hai trong đó là màn những màn so săng giữa các võ sĩ Việt Nam với hai đối thủ rất mạnh đến từ Trung Quốc.

Xiao Tao Su (phải) là đối thủ nặng ký của Nguyễn Văn Hải.

Võ sĩ kỳ cựu từng bảy lần vô địch quốc gia Nguyễn Văn Hải sẽ so găng với Xiao Tao Su ở hạng Light Weight (57 - 60kg). Xiao là võ sĩ nổi tiếng của Trung Quốc, từng giữ hai đai vô địch IBO Châu Á - Thái Bình Dương, và đai WBO Châu Á hạng Super Featherweight (57 - 59kg).

Xiao giàu kinh nghiệm hơn, với 13 trận đấu chuyên nghiệp. Trong đó, anh thắng 11 trận, với 6 bằng knock-out. Thành tích chuyên nghiệp của Nguyễn Văn Hải chỉ là bốn chiến thắng, trong đó có một bằng knock-out, qua 5 lần thượng đài.

Hữu Thương gặp đối thủ đồng cân cân đồng lạng tại sự kiện.

Tài năng mới nổi của quyền Anh Việt Nam Phạm Hữu Thương sẽ gặp thử thách lớn khi thượng đài với Zeng Yujie ở hạng cân Super Flyweight (51 - 52kg). Tay đấm Trung Quốc 26 tuổi nhưng có bề dày kinh nghiệm khi đã có gần 30 trận đấu chuyên nghiệp, trong đó có 11 chiến thắng và ba trong số đó là thắng bằng knock-out. Hữu Thương, 25 tuổi, mới đánh bốn trận đấu chuyên nghiệp, trong đó thắng hai và thua hai, chưa có knock-out.

Trận tâm điểm của sự kiện là trận bảo vệ đai WBO Oriental Youth của võ sĩ đang toàn thắng 11 trận ở hạng Super Lightweight Song Chan Ho trước đối thủ thách đấu người Thái Lan Poran Min Saeng Bak. Poran cũng có 11 chiến thắng, trong đó có 9 bằng knock-out.

Ở ba trận còn lại, tài năng 17 tuổi người Hàn Quốc Lee Ju Yeong gặp Bayarkhuu Ganbaatar (Mông Cổ), Tenorio Romeo (Philippines) đọ sức Gun Kim (Hàn Quốc), Mikhail Lesnikov, võ sĩ người Nga của CLB chủ nhà Cocky Buffalo, so găng đối thủ Trung Quốc Xian Hai Zhang.

Sẽ có sáu trận đấu tại sự kiện diễn ra ở The Grand Ho Tram Strip.

Đức Đồng