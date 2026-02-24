Võ sĩ UFC từng mổ não 9 tiếng bị hạ knock-out ghê rợn

MỹTừng mổ não suốt 9 tiếng vì bệnh hiếm, võ sĩ người Mỹ Josiah Harrell bị hạ knock-out tại UFC Houston và phải nhập viện sau thất bại đầu tiên trong sự nghiệp.

Võ sĩ UFC vốn quen sống giữa ranh giới mong manh của vinh quang và hiểm nguy. Cuối tuần qua, Harrell đã cảm nhận rõ sự khắc nghiệt ấy khi hứng chịu cú knock-out được mô tả là "ghê rợn" trong trận thua đầu tiên sự nghiệp trước Jacobe Smith tại sự kiện ở Houston.

Ở tình huống quyết định, trọng tài can thiệp chậm, khiến Harrell phải nhận thêm nhiều đòn đánh vào vùng mặt khi đã gục xuống sàn. Võ sĩ người Mỹ bất tỉnh trong thời gian ngắn rồi được đưa thẳng tới bệnh viện.

Võ sĩ UFC từng mổ não 9 tiếng bị hạ knock-out kinh hoàng Josiah Harrell bị hạ knock-out kinh hoàng.

Trong buổi họp báo sau sự kiện, Chủ tịch UFC Dana White, không giấu được sự lo lắng. Ông nói: "Đó là một trong những cú knock-out tệ nhất tôi từng thấy trong một thời gian dài. Tôi không nhớ lần gần nhất mình phải thốt lên rằng: Chết tiệt, thế này thì không ổn rồi".

White cho biết Harrell mất khá lâu để hồi tỉnh, nhưng tín hiệu ban đầu là tích cực."Cậu ấy cần thời gian để hồi phục. Hiện tại có vẻ ổn, nhưng chúng tôi sẽ theo dõi suốt đêm", ông nói thêm.

Một ngày sau trận đấu, Harrell cập nhật tình trạng trên trang cá nhân, cho biết anh bị một vài chấn thương ở vùng mặt. "Cảm ơn tất cả những ai đã nhắn tin động viên. Đây chỉ là một cú vấp. Chúng tôi bị vài chỗ gãy xương mặt, nhưng Chúa vẫn ở bên. Đừng để nỗi sợ ngăn bạn trở thành bất cứ điều gì. Tôi sẽ trở lại", võ sĩ người Mỹ viết.

Jacobe Smith khóa siết và tung cú đấm vào mặt Josiah Harrell tại UFC Houston ngày 21/2/2026. Ảnh: Zuffa LLC

Dù vậy, người hâm mộ vẫn lo lắng khi biết tiền sử bệnh lý của Harrell. Trước đây, trong một đợt kiểm tra y tế định kỳ chuẩn bị cho trận đấu với Jack Della Maddalena, anh được phát hiện mắc hội chứng Moyamoya - căn bệnh hiếm khiến các động mạch cung cấp máu lên não bị thu hẹp hoặc tắc nghẽn.

Harrell đã trải qua ca phẫu thuật kéo dài 9 tiếng, trong đó các bác sĩ ghép thêm hai tĩnh mạch vào hộp sọ và đặt một tấm titan để bảo vệ vùng não bị tổn thương. Với nhiều người, từng ấy biến cố đủ để khép lại sự nghiệp võ thuật đỉnh cao. Nhưng Harrell chọn trở lại lồng bát giác, tiếp tục theo đuổi giấc mơ MMA.

Đêm thi đấu tại Houston cũng chứng kiến nhiều hình ảnh ám ảnh khác. Võ sĩ Ramiz Brahimaj phải nhập viện chụp CT sau 15 phút hứng chịu đòn nặng từ Puna Soriano.

Ở hạng nữ, tay đấm người Pháp Nora Cornolle la hét trong đau đớn sau khi bị Joselyne Edwards quật ngã và khóa siết. Cornolle được cho là tổn thương nghiêm trọng vùng vai và xương đòn.

Một đêm Fight Night khốc liệt, nơi ranh giới giữa dũng cảm và hiểm nguy một lần nữa trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Hồng Duy (theo Daily Mail)