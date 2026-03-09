Cựu vô địch hạng bantamweight (hạng gà) Cody Garbrandt nôn ngay trong lồng bát giác sau cú đá vào vùng kín từ đối thủ Trung Quốc Xiao Long, nhưng vẫn thắng điểm.

Tại UFC 326 cuối tuần qua, Garbrandt có trận đánh đầy kịch tính trước Xiao Long. Dù không thể hiện phong độ quá ấn tượng, Garbrandt vẫn được các trọng tài chấm thắng bằng quyết định đồng thuận, một phần do đối thủ liên tiếp phạm lỗi đánh vào vùng kín.

Tình huống gây chú ý nhất xảy ra khi Long tung cú đá cực mạnh vào hạ bộ khiến Garbrandt quỵ xuống. Ban đầu, võ sĩ người Mỹ quỳ gối như để lấy lại nhịp thở.

Tuy nhiên, khi trọng tài tiến lại gần, Garbrandt ra hiệu cho góc huấn luyện và được đưa cho một chiếc xô ngay trong lồng bát giác. Trọng tài kịp đặt chiếc xô trước mặt Garbrandt khi anh nôn ngay trên sàn, tránh để chất nôn tràn ra khu vực thi đấu.

Sau khi trận đấu tiếp tục, Long tiếp tục bị trừ thêm một điểm vì tung đầu gối thấp trái luật. Võ sĩ gốc Trung Quốc còn khiến Garbrandt tức giận khi tung thêm một cú đấm sau tiếng chuông kết thúc hiệp.

Võ sĩ UFC nôn trong lồng bát giác Cody Garbrandt nôn ngay trong lồng bát giác

Sau trận, Garbrandt cho biết anh đã phải cố gắng chịu đựng cơn đau để tiếp tục thi đấu. "Khi khán giả hô 'nước Mỹ, nước Mỹ', bạn không thể bỏ cuộc", Garbrandt nói với Full Send MMA. "Tôi đau đến mức chóng mặt và nôn ói, thậm chí không biết hiệp đấu còn bao lâu".

Võ sĩ 34 tuổi cho biết mình tiếp tục bị đánh trúng vùng kín thêm một lần khi trận đấu trở lại và chỉ cố gắng tìm lại nhịp thi đấu. "Đó là một trận đấu rất kỳ lạ. Miệng tôi khô khốc. Nhưng với kinh nghiệm thi đấu, đôi khi mọi thứ không diễn ra như ý và bạn chỉ có thể giữ bình tĩnh, tiếp tục chiến đấu", anh nói thêm.

Cody Garbrandt được công bố chiến thắng trong trận gặp Xiao Long tại UFC 326 ngày 7/3. Ảnh: Zuffa LLC

Theo võ sĩ người Mỹ, các HLV đã yêu cầu anh không quá nóng vội mà tập trung bảo toàn lợi thế trên bảng điểm. "Họ bảo 'Cứ thi đấu thông minh và giành chiến thắng'".

Garbrandt từng thắng liên tiếp 11 trận trong năm 2016, nhưng sa sút phong độ thời gian qua. Với chiến thắng mới nhất, thành tích của võ sĩ này là 4 thắng và 7 thua trong 11 trận gần nhất.

Hồng Duy (theo Daily Mail)