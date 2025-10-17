Võ sĩ UFC lập kỷ lục bảo vệ đai vô địch 4 lần trong 1 năm

Ngày 6/12, võ sĩ mang hai dòng máu Mỹ và Gruzia, Merab Dvalishvili sẽ tái đấu Petr Yan ở sự kiện chính UFC 323 - đánh dấu kỷ lục chưa từng có khi bảo vệ danh hiệu lần thứ tư trong năm 2025.

Dvalishvili - nhà vô địch hạng gà (57,2 - 61,3 kg) - là hình mẫu hiếm có trong thời hiện đại của UFC, nơi các võ sĩ thường chỉ đánh hai, ba lần mỗi năm, và thậm chí ít hơn sau khi đoạt danh hiệu. Nhưng Dvalishvili lại chuẩn bị bước vào trận bảo vệ đai thứ tư chỉ trong vòng 12 tháng - điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử UFC.

Merab Dvalishvili (trên) vật ngã Sean O'Malley trong trận tranh đai hạng gà tại sự kiện UFC 306 ngày 14/9/2024. Ảnh: AP

Từng bị xem là kẻ nhàm chán vì lối đánh grappling thiên về vật, Dvalishvili phải mất đến 10 trận thắng liên tiếp mới có cơ hội tranh đai. Tháng 10/2024, anh hạ Sean O’Malley bằng màn trình diễn vật siêu đẳng để đăng quang, đồng thời tuyên bố sẽ là nhà vô địch năng nổ nhất lịch sử UFC. Những gì diễn ra năm 2025 chứng minh anh không nói suông.

Ba tháng sau khi đánh bại O’Malley, dù vẫn đang hồi phục chấn thương, Dvalishvili lập tức nhận lời bảo vệ đai trước Umar Nurmagomedov, em họ của huyền thoại Khabib Nurmagomedov.

Trận này, sau khởi đầu chậm chạp, Dvalishvili trụ vững bằng thể lực siêu phàm, rồi lật ngược tình thế để thắng điểm. Không những bảo vệ danh hiệu, võ sĩ 34 tuổi còn trở thành võ sĩ có số lần vật ngã đối thủ nhiều nhất lịch sử UFC (92), vượt qua huyền thoại Georges St-Pierre.

Đỉnh cao đến vào tháng 6, khi Dvalishvili tái đấu O’Malley tại UFC 316 - người tuyên bố thất bại trước đó là do chấn thương. Dvalishvili không chỉ thắng, mà còn lần đầu tiên khiến O’Malley phải chịu thua bằng khóa siết (submission) trong sự nghiệp.

Merab Dvalishvili ăn mừng sau khi thắng Sean O’Malley để bảo vệ đai hạng gà tại Newark, New Jersey, Mỹ ngày 7/6/2025. Ảnh: Reuters

Dvalishvili lần thứ ba bảo vệ danh hiệu bằng trận thắng điểm trước Cory Sandhagen - võ sĩ thiên về đánh đứng (striking) - hồi tháng 10/2025. Dvalishvili tiếp tục gây bất ngờ, khi không chỉ áp đảo bằng sức mạnh vật mà còn thể hiện khả năng đánh đứng sắc bén, khiến Sandhagen suýt bị hạ knock-out. Võ sĩ người Gruzia nối dài mạch thắng lên 14 trận, thành tích tốt thứ hai trong lịch sử UFC.

Ngay sau trận, khi được hỏi về đối thủ tiếp theo, Dvalishvili không ngần ngại gọi tên Petr Yan - đối thủ anh từng đánh bại năm 2023. Bất chấp lời khuyên nghỉ ngơi từ HLV, Dvalishvili tin rằng ở tuổi 34, anh đang đạt phong độ đỉnh cao và cần tận dụng thời gian vàng.

UFC đồng ý và ấn định trận tái đấu vào sự kiện UFC 323, biến Dvalishvili trở thành nhà vô địch đầu tiên trong lịch sử UFC thi đấu 4 lần trong một năm giữ đai.

Merab Dvalishvili thắng Cory Sandhagen tại UFC Merab Dvalishvili thắng Cory Sandhagen để lần thứ ba bảo vệ đai hạng gà.

Dvalishvili có biệt danh "The Machine" (Cỗ máy) không phải ngẫu nhiên. Anh giữ cường độ luyện tập gần như quân đội: chạy đường dài, vật liên tục hàng giờ, tập sức bền trong môi trường thiếu oxy. "Cơ thể tôi chỉ biết hai trạng thái, chiến đấu và hồi phục", võ sĩ người Gruzia nói.

Dvalishvili cũng được biết đến với tinh thần kỷ luật gần như tuyệt đối. Anh ăn kiêng nghiêm ngặt, không rượu bia, không tiệc tùng, và thường dành hầu hết thời gian ở phòng tập Serra-Longo, nơi anh rèn luyện cùng bạn thân Aljamain Sterling, cựu vô địch cùng hạng.

Nếu tiếp tục thắng Yan tháng 12, Dvalishvili nhiều khả năng trở thành võ sĩ số một "pound-for-pound" của UFC, vị trí cao nhất dành cho người giỏi nhất ở mọi hạng cân.

Hồng Duy tổng hợp