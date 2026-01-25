Võ sĩ UFC gây tranh cãi khi đứng trên lưng đối thủ

MỹTại sự kiện UFC 324, võ sĩ người Brazil Jean Silva nhảy lên đứng trên lưng Arnold Allen ở những giây cuối, trước khi được tuyên bố thắng điểm tuyệt đối.

Tình huống này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo làn sóng phản ứng từ người hâm mộ MMA. Bởi hành động của Jean Silva là khiêu khích và thiếu tôn trọng đối thủ.

Cuối hiệp ba, khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây, Arnold Allen bị quét ngã và rơi vào tư thế chống tay, quỳ gối trên sàn. Silva khi đó không tiếp tục ra đòn mà bước thẳng lên lưng đối thủ rồi reo mừng.

Jean Silva nhảy lên lưng Arnold Allen khi trận đấu chỉ còn 9 giây trên sân T-Mobile, thành phố Las Vegas, bang Nevada, Mỹ tối 24/1/2026. Ảnh: Sun

Hành động chỉ kéo dài vài giây, nhưng tạo ra phản ứng trên khán đài T-Mobile Arena. Trên mạng xã hội, nhiều CĐV đặt câu hỏi về tính hợp lệ và tinh thần thượng võ của pha xử lý, vì võ sĩ Brazil sử dụng lưng đối thủ làm bệ phóng. Theo Sun, hành động này mang tính khiêu khích quá mức.

Kết quả chấm điểm cũng gây tranh cãi. Dù trận đấu được đánh giá là cân bằng và quyết liệt, cả ba giám khảo đều chấm Silva thắng Allen với các điểm số 30-27, 29-28 và 29-28. Không ít khán giả cho rằng tỷ số 30-27 là quá chênh lệch so với diễn biến thực tế, từ đó gán thêm ý nghĩa tiêu cực cho hành động đứng lên lưng đối thủ ở cuối trận.

Jean Silva, 29 tuổi, là võ sĩ tổng hợp Brazil, đứng thứ 10 UFC ở hạng lông tính đến cuối năm ngoái. Anh đã đấu 20 trận trong sự nghiệp, tỷ lệ thắng 85%.

Arnold Allen, 32 tuổi, người Anh, đứng thứ sáu UFC ở hạng cân này. Anh đã đánh 24 trận MMA, tỷ lệ thắng 83%.

Trận Arnold Allen - Jean Silva mở màn UFC 324. Hai võ sĩ hạng lông đã cống hiến ba hiệp đấu căng thẳng, đúng với kỳ vọng của ban tổ chức. Allen trở lại lồng bát giác sau 18 tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương, còn Silva tìm lại mạch thắng, sau thất bại đầu tiên tại UFC trước Diego Lopes hồi tháng 9/2025.

Trong hiệp một, Allen nhập cuộc chủ động, di chuyển linh hoạt và sử dụng các cú đá thấp để kiểm soát khoảng cách. Võ sĩ người Anh nhiều thời điểm chiếm ưu thế, trước khi bị Silva tung trúng cú đấm phải mạnh ở những giây cuối hiệp. Sang hiệp hai, đại diện Brazil dần gia tăng áp lực, liên tục tung các đòn đánh thân, đầu. Dù vậy, Allen vẫn có những khoảnh khắc nổi bật, trong đó có cú gối khiến khán giả phấn khích.

Silva thể hiện nền tảng thể lực tốt hơn trong hiệp ba. Võ sĩ Brazil liên tục áp sát, buộc Allen phải chống đỡ và tìm cách giảm nhịp độ. Hai bên trao đổi đòn trong phần lớn thời gian hiệp đấu, trước khi Silva quét ngã Allen ở những giây cuối, dẫn tới tình huống gây tranh cãi khi anh bước lên lưng đối thủ.

Sau trận, Silva được xướng tên thắng bằng quyết định đồng thuận và bật khóc vì xúc động. Trả lời phỏng vấn, anh thừa nhận Allen là thần tượng và là đối thủ rất khó chịu. Chiến thắng này giúp Silva trở lại mạch thắng, đồng thời vượt qua Allen để vươn lên nhóm sáu võ sĩ hàng đầu hạng lông UFC, tiến gần hơn tới cơ hội tranh đai vô địch.

Với Allen, thất bại này chấm dứt nỗ lực trở lại mạnh mẽ sau thời gian dài vắng mặt. Dù từng có chuỗi 10 trận bất bại ở UFC và chỉ thua những cái tên hàng đầu như Max Holloway hay Movsar Evloev, võ sĩ người Anh sẽ phải tạm gác tham vọng tranh đai trong ngắn hạn.

Hoàng An (theo Sun, talkSport)