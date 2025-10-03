Võ sĩ từ cửa tử đến ngưỡng vô địch quyền Anh thế giới

Nathaniel Collins, võ sĩ 29 tuổi người Scotland, phải "chạy trốn tử thần" từ khi mới sinh, nhưng đang đứng trước trận tranh đai châu Âu.

Nathaniel Collins sau ca mổ ruột (trái) và đai WBC Silver (phải). Ảnh: FBNV

Trước thềm trận tranh đai châu Âu với Cristobal Lorente, Collins đang chờ đợi một cột mốc mới. Võ sĩ có biệt danh "Cơn Ác mộng", có thể lần đầu giành quyền thách đấu danh hiệu WBC thế giới hạng lông. Chặng đường đưa võ sĩ 29 tuổi đến trận đấu này là chuỗi nghịch cảnh tưởng chừng lấy đi sự nghiệp, thậm chí là mạng sống của anh.

Collins chào đời với căn bệnh hiếm gặp mang tên gastroschisis (hở thành bụng bẩm sinh), khiến thành bụng không khép kín và ruột lộ ra bên ngoài. Anh phải trải qua phẫu thuật ngay sau khi sinh ra, rồi nằm hàng tháng trong lồng kính. "Tôi được sinh ra để chiến đấu, và bản năng ấy luôn chảy trong máu tôi", Collins từng nói.

Cuối thời niên thiếu, Collins còn gặp tai nạn xe hơi nghiêm trọng. Anh và bốn người khác chỉ thoát chết khi lực lượng cứu hộ phải cắt nóc xe đưa ra ngoài. Tai nạn để lại chấn thương đầu gối, khiến anh có thời gian dài ngồi xe lăn, rồi phải tập đi bằng nạng. Quyền Anh tưởng chừng khép lại từ đó, và Collins sang Pháp làm bồi bàn trong mùa trượt tuyết, sống xa rời võ đài rồi tăng hơn 20 kg.

Nhưng sau cùng, anh quyết định trở lại. Từ một thanh niên chán chường, Collins lột xác thành con người kỷ luật, khát khao hơn. Thành quả là tấm vé dự Đại hội thể thao Khối Thịnh vượng chung 2018 cùng tuyển Scotland, mở ra sự nghiệp chuyên nghiệp với hàng loạt danh hiệu trong nước và châu Âu.

Tưởng rằng sẽ bước đi thuận lợi, Collins lại đối diện lằn ranh sinh tử tháng 5/2024. Sau bữa tối tại nhà mẹ, anh bất ngờ đau bụng dữ dội, ngã gục ngay ở hiên nhà. Cơn đau trở nên không chịu nổi, bác sĩ kết luận anh bị xoắn ruột, phải mổ khẩn cấp trong tám giờ.

"Bác sĩ nói tôi có thể phải đeo túi hậu môn vĩnh viễn và không bao giờ thi đấu lại. Nghe đến đó tôi chỉ biết bật khóc", anh nhớ lại.

Collins khi chào đời, thành bụng không được hình thành đúng cách, khiến nội tạng phát triển bên ngoài cơ thể. Ảnh: Daily Mail

Nhưng một lần nữa, Collins không đầu hàng số phận. Chỉ vài tháng sau ca phẫu thuật, khi nhiều bệnh nhân còn tập đi trở lại, anh đã chạy ultra-marathon. Trong trận gặp Francesco Grandelli ở London năm 2024, anh tiếp tục chứng minh sự lì lợm. Sau pha va chạm khiến mũi gãy, máu chảy liên tục và khó thở, Collins vẫn cầm cự 9 hiệp để thắng điểm.

Biệt danh "Cơn Ác mộng" gắn liền với Collins không chỉ vì những trải nghiệm sống sót kỳ diệu, còn bởi phong cách thi đấu khó chịu. Thuận tay trái và có nền tảng thể lực dồi dào, anh thích ứng nhanh và không lùi bước. Tay đấm 29 tuổi thường bước vào võ đài với chiếc mặt nạ, lấy cảm hứng từ Michael Katsidis, võ sĩ gốc Hy Lạp từng ra sân cùng mũ trụ chiến binh Sparta.

"Tôi không lo lắng khi cậu ấy gặp khó khăn, vì Collins được sinh ra cho những khoảnh khắc như vậy", HLV Joe Ham Sr nhận xét về cậu học trò đặc biệt.

Quản lý Sam Kynoch thì ca ngợi: "Ít tháng sau phẫu thuật, Collins đã chạy ultra-marathon. Điều đó nói lên tất cả. Cậu ấy là chiến binh bẩm sinh".

Hiện Collins sở hữu thành tích chuyên nghiệp 17 trận toàn thắng, trong đó có 8 lần hạ knock-out, cùng các đai Anh, Khối Thịnh vượng chung và EBU Silver.

Collins ra thượng đài với chiếc mặt nạ. Ảnh: Daily Mail

Tối 5/10, Collins sẽ so găng với nhà vô địch châu Âu người Tây Ban Nha Cristobal Lorente, tại nhà thi đấu Braehead ở Glasgow. Đây là trận loại trực tiếp tranh suất thách đấu đai WBC thế giới.

Đương kim vô địch WBC, Stephen Fulton (Mỹ), sắp thượng đài ở hạng trên và nhiều khả năng bỏ trống đai hạng lông. Khi đó, đối thủ tiềm năng nhất của Collins sẽ là Bruce "ShuShu" Carrington, tân vô địch tạm quyền người Mỹ. Ngoài ra, một trận "derby Vương quốc Anh" với Nick Ball, chủ nhân đai WBA đến từ Liverpool, cũng được người hâm mộ mong chờ.

Do Josh Taylor, cựu vô địch tuyệt đối hạng siêu nhẹ, đã giải nghệ, truyền thông Scotland coi Collins là vị vua tiếp theo của quyền Anh xứ này. Chiến thắng trước đồng hương Lee McGregor hồi tháng 5/2025 cũng giúp anh gây tiếng vang lớn, nâng tầm hình ảnh với người hâm mộ quê nhà.

Dù vậy, Collins vẫn chưa thật sự là cái tên quen thuộc với khán giả đại chúng. Quyền Anh hiện bị chia nhỏ bởi nhiều hệ thống đai vô địch và nền tảng phát sóng, khiến võ sĩ chỉ có thể nhanh chóng được biết đến nhờ sở hữu danh hiệu thế giới. Trận đấu với Lorente, vì thế, mang tính bản lề. Chiến thắng không chỉ mở ra cánh cửa danh hiệu thế giới, còn đưa tên tuổi Collins vượt khỏi biên giới Scotland.

"Ưu tiên hàng đầu là chiến thắng, nhưng cậu ấy cũng cần thể hiện sự kịch tính để thu hút khán giả", Kynoch nói. "Võ sĩ càng có lối đánh hấp dẫn, cơ hội càng lớn".

Hành trình của Collins giống như một cuộc chạy trốn khỏi tử thần. Giờ đây, khi anh bước ra võ đài với chiếc mặt nạ quen thuộc, anh có thể trở thành "tử thần" của những đối thủ khác.

Hoàng An tổng hợp